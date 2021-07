Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ιωάννης Καζάζης

Η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια θανάτου του ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ.



Απαγχονισμένος σε γραφείο, στο υπόγειο του κτιρίου του Δημου Καλαμαριάς, βρέθηκε ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, Ιωάννης Καζάζης. Η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια θανάτου, ωστόσο, φαίνεται ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Θλίψη και οδύνη για την απώλεια εξέφρασαν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης και ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαϊωάννου.

"Με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του Ι. Καζάζη, Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με εξαίρετες σπουδές και πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του", ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κ. Κεραμέως.

"Βαθιά οδύνη" εξέφρασε και ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Φίλης:

"Με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκα το θάνατο του φιλολόγου, ομότιμου καθηγητή Ιωάννη Καζάζη, προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Με την εδραία επιστημονική συγκρότησή του, συνετέλεσε στη διάδοση και την εμβάθυνση των γλωσσικών σπουδών στη χώρα μας. Με πνεύμα σύγχρονο και δημοκρατικό, με αποτελεσματικότητα και γνώση των ιδιαίτερων αναγκών γλωσσικής παιδείας, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, ο καθηγητής Καζάζης μαζί με τους συνεργάτες του στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, διαμόρφωσαν, μακριά από τους πειρασμούς του νεο-λογιωτατισμού, τις προϋποθέσεις για την ανοιχτή πρόσληψη της νεοελληνικής γλώσσας στην ιστορική της εξέλιξη, όπως μαρτυρεί και η έκδοση του πολύτιμου έργου του Αρχείου Κριαρά.

Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του όταν ήμουν στο υπουργείο Παιδείας, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αλλά και μετά, σε πρωτοβουλίες για τη διδασκαλία της νεοελληνικής στον Απόδημο Ελληνισμό, ιδιαίτερα με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής διδασκαλίας. Μπόρεσα έτσι να εκτιμήσω ακόμα περισσότερο το έργο και την προσωπικότητά του.

Στην οικογένεια και τους συνεργάτες του καθηγητή Καζάζη απευθύνω θερμά συλλυπητήρια".

Στην "τεράστια παρακαταθήκη του Ιωάννη Καζάζη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την ανεκτίμητη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό" αναφέρθηκε ο Νίκος Παπαϊωάννου, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ποιος ήταν ο Ιωάννης Καζάζης

Ο Ιωάννης Καζάζης του Νικολάου (1947) σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο University of Illinois και στο Yale U. Fellow στο Centre for Hellenic Studies του Harvard και Visiting Professor στο University of Maryland. Από το 1979 έως 2014, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. Από το 1994 Αναπληρωτής Πρόεδρος και εν συνεχεία Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, και Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογραφίας. 2010-2014: Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίτιμος Καθηγητής και Διδάκτωρ του «Κρατικού Πανεπιστημίου Κουμπάν» της Ρωσίας.

Συνέγραψε για τον Ηρόδοτο, τον Δημοσθένη, το Αρχαϊκό Έπος, το Επίγραμμα, και την Ιστορία των Ελληνικών Σπουδών από την Αναγέννηση ως σήμερα στη Δύση και στη Ρωσία. Ως διευθυντής της συντακτικής ομάδας εξέδωσε τους τόμους 15-21 του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 (Λεξικού Κριαρά), καθώς και τρίτομη Επιτομή του.

