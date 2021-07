Life

Σοκολάτα: άγνωστα οφέλη ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Που κάνει καλό η κατανάλωση συγκειμένου τύπου σοκολάτοας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Λίγη μαύρη σοκολάτα την ημέρα κάνει καλό στην όραση σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι μελέτες έχουν δείξει, πως οι φλαβανόλες που υπάρχουν στην μαύρη σοκολάτα δρουν ευεργετικά στην καρδιά, τον εγκέφαλο, ακόμα και στη ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και σε κάτι ακόμα που μέχρι πρότινος δεν τα ήταν γνωστό....

