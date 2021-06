Life

O λόγος για να προσθέσεις σοκολάτα στο πρωινό σου

Γιατί το να τρως σοκολάτα μια συγκεκριμένη ώρα το πρωί, σου κάνει καλό.

Η κατανάλωση συμπυκνωμένης σοκολάτας μια συγκεκριμένη ώρα το πρωί μπορεί να επηρεάσει θετικά της απώλεια βάρους σε κάποιες γυναίκες. Ας γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι αποκαλύπτοντας την πλήρη εικόνα των ευρημάτων της έρευνας.

Η μελέτη διεξήχθη από τα Τμημάτα Ιατρικής και Νευρολογίας του νοσοκομείου Brigham στη Βοστώνη με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Μούρθια στην Ισπανία.

Στη μελέτη συμμετείχαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που προσπαθούσαν να χάσουν βάρος. Διαπιστώθηκε ότι όσες κατανάλωναν σοκολάτα κατά τη διάρκεια του πρωινού του γεύματος βοηθούσαν το σώμα τους να κάψει λίπος και να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πόση σοκολάτα;

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα κατανάλωναν 100 γραμμάρια σοκολάτας το πρωί (εντός μίας ώρας μετά το ξύπνημα) ή τη νύχτα (εντός μίας ώρας πριν τον ύπνο). Διαπιστώθηκε ότι:

Η υψηλή πρόσληψη σοκολάτας κατά τις πρωινές ώρες θα μπορούσε να βοηθήσει στην καύση λίπους και στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

