Οι 10 υδατάνθρακες που θα σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος

Ποιοι είναι οι υδατάνθρακες και γιατί πρέπει να τους βάλουμε στη διατροφή μας.

Εδώ και χρόνια ακούμε ότι η διακοπή υδατανθράκων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των περισσότερων διαιτών, αλλά αποδεικνύεται τελικά ότι αρκετοί από τους υδατάνθρακες μπορούν να σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος πιο γρήγορα και εύκολα από τις γνωστές δίαιτες που ακολουθείς.

Οι εξευγενισμένοι και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες όπως εκείνοι στο άσπρο ψωμί πρέπει να αποφεύγονται όταν προσπαθείς να χάσεις βάρος. Αντ' αυτού όμως, μπορείς να δοκιμάσεις να εντάξεις στην διατροφή σου υδατάνθρακες που είναι γεμάτοι φυτικές ίνες, ώστε να δώσεις στο σώμα σου ενέργεια.

Η Κλινική Διαιτολόγος Γεωργία Καπώλη μας λέει ποιοι είναι οι υδατάνθρακες και γιατί πρέπει να τους βάλουμε στη διατροφή μας.

Δες ποιοι είναι οι “σωτήριοι” υδατάνθρακες για την δίαιτά σου

Κριθάρι

Ως δημητριακά, το κριθάρι μπορεί να έχει την ικανότητα να αυξάνει τα επίπεδα μιας ορμόνης που έχουμε στον οργανισμό μας που συνδέεται με τον κορεσμό. Μια σουηδική μελέτη του Lund University, ανακάλυψε ότι το βρασμένο κριθάρι μπορεί να αλλάξει τα βακτήρια του εντέρου μας, πράγμα που οδηγεί στην ενίσχυση του μεταβολισμού μας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι αυτό το πλούσιο σε φυτικές ίνες άμυλο αποδείχθηκε ότι “μειώνει τις αισθήσεις πείνας”.

Ποπ κορν

Οι ερευνητές τροφίμων και υγείας, σύμφωνα και με την έρευνα που αναφέρει το ncbi, διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι εθελοντές που έφαγαν ποπ κορν, αντί για πατατάκια, αισθάνονταν λιγότερη πείνα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα θελήσεις να φας ένα σνακ, σου προτείνουμε ανεπιφύλακτα τα ποπ κορν.

Κινόα

Η κινόα, περιέχει σχεδόν διπλάσιες ίνες από άλλους σπόρους, ενώ τα θρεπτικά της συστατικά απελευθερώνονται πολύ πιο αργά στην κυκλοφορία του αίματος, διατηρώντας έτσι, τα επίπεδα σακχάρου ισορροπημένα. Σε σύγκριση με άλλες τροποποιημένες τροφές χωρίς γλουτένη, η κινόα έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στην απώλεια βάρους, καθώς παράγει χαμηλότερα επίπεδα ελεύθερων λιπαρών οξέων, τα οποία συνδέονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη.

