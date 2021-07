Life

David Bowie: “χρυσάφι” για το διαμέρισμα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το διαμέρισμα πωλήθηκε έναντι ποσού πολλαπλάσιού από εκείνου που είχε αγοραστεί από τον θρυλικό τραγουδιστή.

Το διαμέρισμα του Ντέιβιντ Μπόουι στη Νέα Υόρκη πωλήθηκε 16,8 εκατομμύρια δολάρια μετά από ένα μήνα στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent, ο Ντέιβιντ Μπόουι αγόρασε την κατοικία στην περιοχή του Μανχάταν Σόχο/Νολίτα το 1999 στην τιμή των 3,81 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο όμιλος ακινήτων Corcoran ανακοίνωσε την πώληση του διαμερίσματος στα μέσα Ιουνίου και ο αγοραστής βρέθηκε την περασμένη Κυριακή.

Ήταν ένα από τα διαμερίσματα που είχε και στα οποία ζούσε με τη σύζυγό του, το μοντέλο Ιμάν. Το ζευγάρι περνούσε χρόνο επίσης στη γενέτειρα του εκλιπόντος ειδώλου της ροκ, στο Λονδίνο, στο Σίδνεϊ και σε ένα ιδιωτικό νησί στις Γρεναδίνες.

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε κτίριο εννέα ορόφων στην οδό Λαφαγιέτ, χτίστηκε το 1886 και ήταν αρχικά εργοστάσιο σοκολάτας της Hawley & Hoops προτού μετατραπεί σε πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα, τη δεκαετία του 1990.

Το 464 τ.μ. διαμέρισμα έχει τέσσερα υπνοδωμάτια, τρία μπάνια, κουζίνα μία βιβλιοθήκη και τρεις βεράντες.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Γουίλ Μπρούκερ του 2017 «Forever Stardust: David Bowie Across the Universe», ο Μπόουι αγαπούσε να ζει στο Σόχο/Νολίτα. Ένιωθε σαν στο σπίτι του, ημιανώνυμος, μεταξύ των Νεοϋορκέζων που ήταν πολύ χαλαροί όταν συναντούσαν διάσημους.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπίντας: Ο τάφος της Ολυμπιάδας είναι στον Κορινό Πιερίας

Καύσωνας: το Διοικητικό Πρωτοδικείο “βράζει” χωρίς κλιματισμό (βίντεο)

Εύβοια: λουόμενος βρήκε σορό αγνοούμενου να πλέει στην θάλασσα