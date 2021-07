Κόσμος

Αφγανιστάν – Μπους: Σφάλμα η αποχώρηση των στρατευμάτων

Κριτική από τον πρώην Πρόεδρο για την αποχώρηση των νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, που έχει καταλειφθεί από Ταλιμπάν. Παρέμβαση της Ρωσίας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους επικρίνει την απόφαση της Ουάσινγκτον για την αποχώρηση των νατοϊκών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, «σφάλμα» το οποίο θα πληρώσουν «οι αφγανές γυναίκες και κορίτσια».

«Οι αφγανές γυναίκες και κορίτσια θα υποστούν ένα απερίγραπτο πλήγμα. Είναι σφάλμα», δηλώνει σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle ο Τζορτζ Μπους, στον οποίο ανήκει η απόφαση της αποστολής των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν το φθινόπωρο του 2001, μετά τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου.

«Θα αφεθούν πίσω για να σφαγιασθούν από πολύ βάρβαρους ανθρώπους και αυτό μου ραγίζει την καρδιά», λέει ο Τζορτζ Μπους στην συνέντευξη που έδωσε με την ευκαιρία της επίσκεψης της Αγγελα Μέρκελ στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζορτζ Μπους δηλώνει ότι πιστεύει πως η γερμανίδα καγκελάριος «αισθάνεται το ίδιο πράγμα με αυτόν». Η Αγλελα Μέρκελ θα συναντηθεί αύριο στον Λευκό Οίκο με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η αποχώρηση πραγματοποιείται εν μέσω ολομέτωπης επίθεσης των ταλιμπάν που τους έχει επιτρέψει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τεράστιες περιοχές της χώρας απέναντι στις αφγανικές δυνάμεις που στερούνται της κρίσιμης αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης και έχουν δώσει ελάχιστα δείγματα αντίστασης.

Προτροπή της Ρωσίας για κυβέρνηση συνασπισμού

Η Ρωσία προέτρεψε σήμερα το Αφγανιστάν και τους ταλιμπάν να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης συνασπισμού πριν να είναι πολύ αργά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Αποστολή των ταλιμπάν στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η οργάνωση ελέγχει πάνω από το 85% του εδάφους στο Αφγανιστάν -μια εκτίμηση που απορρίφθηκε από την κυβέρνηση- και είπε στη Ρωσία ότι δεν θα αφήσει τη χώρα να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για επιθέσεις σε βάρος άλλων.

Η όποια απόπειρα των ταλιμπάν να πλήξουν την ασφάλεια των συμμάχων της Ρωσίας στην κεντρική Ασία θα οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με το RIA.

