Νίκος Παππάς: παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες

Την παραπομπή του πρώην Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε η Βουλή, κατά πλειοψηφία. Για ποια αδικήματα παραπέμπεται στην Δικαιοσύνη.

Την αποδοχή με 178 ψήφους, της πρότασης της Προανακριτικής Επιτροπής, να ασκηθεί δίωξη κατά του πρώην Υπουργού Νίκου Παππά, για το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση και κατά συρροή» στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Επί συνόλου 277 παρόντων βουλευτών, 178 βουλευτές ψήφισαν “ναι”, 86 βουλευτές ψήφισαν “όχι”, 12 βουλευτές (ΚΚΕ) δήλωσαν “παρών”, ενώ βρέθηκε ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Σημειώνεται ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής, που είχαν ταχθεί υπέρ της άσκησης δίωξης κατά του κ. Παππά, αριθμούν 180 βουλευτές (158 ΝΔ, 22 Κίνημα Αλλαγής), του ΣΥΡΙΖΑ 86 (ψήφισαν 85, καθώς ο κ. Παππάς δεν δικαιούτο να ψηφίσει), του ΚΚΕ 15, της Ελληνικής Λύσης 10 και του ΜέΡΑ25 εννέα.

Είχαν αποχωρήσει από τη διαδικασία συζήτησης στην Ολομέλεια, και δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία οι 10 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και οι 9 βουλευτές του ΜέΡΑ25. Με βάση σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς, ως το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πρόταση άσκησης δίωξης. Τέλος, απουσίασαν από την ψηφοφορία τρεις βουλευτές του ΚΚΕ.

Μετά την παραπάνω απόφαση της Βουλής, το σώμα θα προχωρήσει στην κλήρωση των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ειδικού Δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου και της εισαγγελικής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο περί ευθύνης Υπουργών.

Νίκος Παππάς: η ΝΔ συγκρούστηκε με την αλήθεια και έμεινε με τα υπολείμματα της κομματικής της σκοπιμότητας

«Η πλειοψηφία συγκρούστηκε με την αλήθεια και έμεινε με τα υπολείμματα της κομματική της σκοπιμότητας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς μετά το τέλος της ψηφοφορίας για την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο. Ακολούθως αναφέρει: «Η Ν.Δ. ολοκλήρωσε την κωλοτούμπα της, υπερψηφίζοντας ένα πόρισμα που ανακαλεί τον κορμό της κατηγορίας εναντίον μου. Και μάλιστα, με διαρροές. Ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του».

«Ο κ. Μητσοτάκης στην προσπάθεια να αποπροσανατολίσει από τις αλλεπάλληλες αποτυχίες του σε όλα τα μείζονα που απειλούν τους πολίτες και να υπηρετήσει τις απαιτήσεις της διαπλοκής, όπως φαίνεται δεν κατάφερε να πείσει ούτε τους βουλευτές του», σχολίασαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, σηκώνοντας “ασπίδα” για τον στενό συνεργάτη του. «Η απουσία του κ. Μητσοτάκη αποτελεί όχι μόνο ένδειξη πολιτικής δειλίας αλλά και παραδοχή ήττας του», υποστήριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

