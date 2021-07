Αθλητικά

Hamburg Open: Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους “8”

Μόνο στο πρώτο σετ προέβαλε αντίσταση ο Γερμανός Κέπφερ. Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή.

Στα προημιτελικά του Open του Αμβούργου (ATP 500) προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του στο β’ γύρο του τουρνουά επί του Γερμανού Ντόμινικ Κέπφερ (Νο59 στην παγκόσμια κατάταξη) με 2-0 σετ (7-6, 6-3).

Ο Έλληνας πρωταθλητής (που είναι κι επικεφαλής του ταμπλό) “ζορίστηκε” μόνο στο πρώτο σετ, όταν ο Κέπφερ ξεκίνησε με μπρέικ, όμως κατάφερε να απαντήσει αμέσως με δικό του μπρέικ.

Ακολούθως οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους, φτάνοντας ως το τάι-μπρέικ (έχασε έξι σετ-μπολ στο 12ο γκέιμ), στο οποίο επικράτησε ο Τσιτσιπάς με 7-2 έχοντας πολύ πιο καθαρό μυαλό και εξαιρετικά χτυπήματα.

Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε τέσσερα μπρέικ-πόιντς στο πρώτο γκέιμ, με τους δύο τενίστες να κρατούν το σερβίς τους στα πρώτα έξι γκέιμς.

Κάπου εκεί όμως άρχισε να “μιλάει” η κλάση του Τσιτσιπά, ο οποίος έκανε το μπρέικ στο 7ο γκέιμ, πήρε με άσο το 8ο κρατώντας το σερβίς του κι έκλεισε το ματς με νέο μπρέικ στο 9ο γκέιμ.

Victory secured! ??@steftsitsipas gets the tough win over Koepfer and the top-seed is into the quarters!#HamburgOpen | @hamburgopen pic.twitter.com/Z1hqHokzbL — Tennis Channel International (@TennisChanneli) July 14, 2021

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του τουρνουά τον Σέρβο Φιλίπ Κραΐνοβιτς.

