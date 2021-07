Κόσμος

“Vasily Bykov”: το ρωσικό σκάφος απέπλευσε από τον Πειραιά (βίντεο)

Το περιπολικό του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας παρέμεινε επί ημέρες στο πρώτο λιμάνι της χώρας.

Ρότα για νέες θάλασσες χάραξε το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, «Vasily Bykov», αφού παρέμεινε επί τρεις ημέρες στο λιμάνι του Πειραιά.

Το σκάφος του ρωσικού Στόλου έδεσε στον Πειραιά στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, του Έτους Ελλάδας – Ρωσίας 2021 και του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Στην διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, το πλήρωμα είχε επαφές με Έλληνες ομολόγους, ενώ στο κατάστρωμα και τους χώρους του βρέθηκε και ο Πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Το υπερσύγχρονο περιπολικό σκάφος «Vasily Bykov», του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, έχει εκτόπισμα 1.700 τόνων, ταχύτητα έως 30 κόμβους (56 χιλιομέτρων την ώρα), εμβέλεια 6.000 ναυτικών μιλίων και μπορεί να μείνει 60 ημέρες στη θάλασσα χωρίς ανάγκη ανεφοδιασμού για καύσιμα και για τις ανάγκες του 80μελούς πληρώματός του.

Το 2019 το ίδιο πλοίο επισκέφθηκε το λιμάνι της Πύλου, στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Σε ανάρτηση της στο Twitter, η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα, αναφέρει μεταξύ άλλων, «Είμαστε υπερήφανοι για τη μακρά και ένδοξη ιστορία των σχέσεών μας στη ναυτιλία. Οι χρυσές σελίδες της γράφτηκαν την παραμονή της Ελληνικής Επανάστασης, όταν τα ελληνικά εμπορικά πλοία έπλεαν υπό την προστασία της ρωσικής σημαίας. Η χιλιετής ιστορική διαδρομή μας είναι όντως ζηλευτή!»

