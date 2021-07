Πολιτισμός

“120 μέρες στα Σόδομα”: “χρυσάφι” για το χειρόγραφο του Μαρκήσιου ντε Σαντ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο Κράτος αγόρασε τον πρωτότυπο κύλινδρο, ως “ έμβλημα καλλιτεχνικής ελευθερίας”.

Το χειρόγραφο του διαβόητου έργου του Μαρκήσιου ντε Σαντ «120 μέρες στα Σόδομα», αποκτήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση για 4,55 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από μια εκστρατεία για να μπορέσει να παραμείνει στη χώρα.

Ο πρωτότυπος κύλινδρος στον οποίο ο συγγραφέας έγραψε το έργο κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στις περιώνυμες φυλακές της Βαστίλης έως τις 2 Ιουλίου 1789, αγοράστηκε ως «έμβλημα της καλλιτεχνικής ελευθερίας».

Το χειρόγραφο ήταν μέρος μιας τεράστιας πώλησης ιστορικών εγγράφων ιδιοκτησίας της γαλλικής εταιρείας επενδύσεων Aristophil, που έκλεισε έπειτα από σκάνδαλο που ξέσπασε το 2015, όταν απέσπασε δολίως τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ από επενδυτές.

Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ έγραψε το αμφιλεγόμενο έργο για τέσσερις πλούσιους φιλελεύθερους που αναζητούσαν την απόλυτη μορφή σεξουαλικής ικανοποίησης, σε ένα ρολό από κομμάτια περγαμηνής που είχε στην κατοχή του λαθραία, στο κελί του στη Βαστίλη.

Στις αρχές της Γαλλικής επανάστασης, στις 14 Ιουλίου 1789, ο διάσημος αριστοκράτης απελευθερώθηκε αλλά έφυγε από τη φυλακή χωρίς το χειρόγραφό του.

Ο Μαρκήσιος ντε Σαντ πίστευε ότι του το είχαν κλέψει και ξέσπασε σε κλάματα, αλλά το ημιτελές χειρόγραφό του εμφανίστηκε μερικές δεκαετίες αργότερα.

Ωστόσο, το βιβλίο έμεινε αδημοσίευτο για περισσότερο από έναν αιώνα και είχε απαγορευτεί στη Βρετανία μέχρι τη δεκαετία του 1950.

Η κινηματογραφική μεταφορά του έργου από τον Παζολίνι ήταν εξίσου περιπετειώδης. Η ταινία ήταν η τελευταία του Ιταλού σκηνοθέτη που, λίγο καιρό αργότερα, δολοφονήθηκε. Οι σκηνές βίας, οργίων, σεξουαλικής υποταγής, βιασμού, ψυχρών βασανιστηρίων και δολοφονίας, οδήγησαν στην απαγόρευση της διανομής και προβολής της ταινίας σε πολλές χώρες.

Πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: θα γίνουν απολύσεις ανεμβολίαστων υπαλλήλων (βίντεο)

Κορονοϊός: Μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες σε υπαίθρια κέντρα και κλαμπ