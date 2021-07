Τεχνολογία - Επιστήμη

Πισίνα 3400 ετών από ξύλο βελανιδιάς (εικόνες)

Εντυπωσιακή η ανακάλυψη και τα συμπεράσματα των ειδικών για το “επίπονο έργο”.

Στη σημερινή βόρεια Ιταλία, η οποία φιλοξένησε πιθανώς θρησκευτικές τελετές πριν από 3.400 χρόνια, κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού, ανακαλύφθηκε τεχνητή πισίνα κατασκευασμένη από ξύλο βελανιδιάς.

Η κατασκευή αποτελείται από μια χωμάτινη τάφρο με επένδυση από ξύλο - το οποίο έχει μήκος περίπου 12 μέτρα, πλάτος 7 και βάθος σχεδόν 4 μέτρα - σε μια τοποθεσία ψηλά σε έναν απομακρυσμένο λόφο, όπως αναφέρει η Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).



Η πισίνα έχει δομή που φαίνεται να κατέρρευσε πριν τελειώσει και μια δεύτερη χτισμένη πάνω από την προηγούμενη.

Το ίζημα που βρέθηκε στην πισίνα αποδεικνύει ότι κάποτε ήταν γεμάτο με νερό. Δεδομένης της θέσης του λάκκου και της βαριάς ξυλείας που απαιτείται για την κατασκευή, η εγκατάσταση του πρέπει να ήταν μια επίπονη διαδικασία.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν για πρώτη φορά τη δομή, γνωστή ως Noceto Vasca Votiva, το 2004. Τώρα, οι ερευνητές μπόρεσαν να καθορίσουν πότε δημιουργήθηκε. Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό PLOS One, η κάτω δεξαμενή της πισίνας κατασκευάστηκε το 1444 π.Χ., ενώ η άνω δεξαμενή το 1432 π.Χ.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πισίνα προοριζόταν για τελετουργικούς σκοπούς.

Η τοποθεσία της δείχνει ότι δεν ήταν πρακτική ως πηγή νερού για τις τοπικές κοινότητες και η απουσία καναλιών γύρω από αυτό δείχνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε για άρδευση.

Οι άνθρωποι μπορεί να τη χρησιμοποίησαν για να ευχαριστήσουν θεότητες που ευνοούν το νερό και τις βροχοπτώσεις.

