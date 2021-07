Πολιτισμός

Πέθανε η Φιλιώ Πυργάκη

Θλίψη στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού για τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 82 ετών άφησε μια από τις πιο σπουδαίες φωνές του δημοτικού τραγουδιού, Φιλιώ Πυργάκη.

Η γνωστή ερμηνεύτρια έδινε για χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ενώ τον περασμένο Μάιο έχασε τον σύζυγό της από την ίδια αιτία.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η τραγουδίστρια Μαρία Γιαννακά: «Αντίο στην μεγαλύτερη δημοτική φωνή…. Καλό ταξίδι Φιλιώ Πυργάκη», έγραψε στο Facebook.

Η Φιλιώ Πυργάκη ήταν Ελληνίδα τραγουδίστρια που έγινε γνωστή τραγουδώντας σε διάφορα πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι έχει κυκλοφορήσει πάνω από 200 διαφορετικούς δίσκους όλων των μορφών.

Γεννήθηκε στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας το 1939 και τραγουδούσε σε γλέντια από την ηλικία των 14 ετών από το 1953. Ύστερα από ένα ατύχημα που είχε μετακόμισε στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε στη δισκογραφική εταιρία Columbia, με την οποία κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους 45 στροφών. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 1967 και λεγόταν «Βαρέθηκα τα νιάτα μου», με μουσική και στίχους του Κώστα Κοντογιώργη, ο οποίος την είχε εντάξει στην ορχήστρα του. Αργότερα, αναγνωρίστηκε στον χώρο του Δημοτικού τραγουδιού και παράλληλα συνεργάστηκε με μεγάλους και σπουδαίους μουσικούς.

Η Φιλιώ Πυργάκη πέρα απο την Ελλάδα έκανε πολλές εμφανίσεις στο εξωτερικό (π.χ. στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Σκανδιναβία κ.α) και έτσι επικοινώνησε σε όλο τον κόσμο το νεοδημοτικό τραγούδι με μεγάλη επιτυχία.

