Ουάσινγκτον: πυροβολισμοί σε στάδιο μπέιζμπολ (βίντεο)

Τρόμος, πανικός και τραυματίες εν ώρα αγώνα σε ένα γεμάτο από κόσμο στάδιο!

Τέσσερις άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες έξω από στάδιο μπέιζμπολ στην Ουάσινγκτον, το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), ενώ διεξαγόταν αγώνας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος.

Οι θεατές του αγώνα μεταξύ των ομάδων Ουάσινγκτον Νάσιοναλς και Σαν Ντιέγκο Πάντρες άκουσαν τους πυροβολισμούς. Το περιστατικό οδήγησε στη διακοπή του αγώνα.

Η αστυνομία είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες έξω από το γήπεδο. Στη συνέχεια, με νεότερη ανάρτησή της στο Twitter, ανακοίνωσε ότι «δύο ακόμα θύματα που συνδέονται με το περιστατικό μετέβησαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα από σφαίρες».

«Αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα και φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος», ανέφερε η αστυνομία. Δύο δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι άκουσαν δέκα πυροβολισμούς.

#BREAKING | #Shooting reported amid baseball game at Nationals Park in #Washington DC#UPDATE | At least two people reportedly shot outside Nationals Park in Washington DC amid baseball game



DC Police respond to gunfire outside Nationals Park pic.twitter.com/2Ije4LzwlY