ΥΠΕΞ για Τουρκία: διαστρεβλώνει την πραγματικότητα - θα απαντήσουμε σε όλα

Η Τουρκία προσπαθεί να καλύψει τις δικές της διαρκείς παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρει ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννου για την επιστολή στον ΟΗΕ.

«Η Τουρκία προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να δημιουργήσει προπέτασμα καπνού προκειμένου να καλύψει τις δικές της διαρκείς παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πρόσφατη επιστολή του Τούρκου Μονίμου Αντιπροσώπου στον ΟΗΕ.

«Ως γνωστόν, έχει εκδώσει απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας αν ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα της (casus belli), παραβιάζει την εθνική κυριαρχία και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, κατέχει παράνομα εδάφη άλλων κρατών, αποσταθεροποιεί άλλες χώρες διατηρώντας στρατό και μισθοφόρους σε αυτές», αναφέρει ο κ. Παπαϊωάννου.

«Την στιγμή που έχει έναν από τους μεγαλύτερους αποβατικούς στόλους στραμμένο στα ελληνικά νησιά, ζητάει, χωρίς συστολή, από την Ελλάδα, χώρα απολύτως προσηλωμένη στην τήρηση της διεθνούς νομιμότητας, να παραιτηθεί από το στοιχειώδες δικαίωμα της αυτοάμυνας», τονίζει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Οι προκλητικές, όσο και αβάσιμες μονομερείς αιτιάσεις της αποτελούν μια ακόμα προσπάθεια κάλυψης της καθημερινής παραβατικής της συμπεριφοράς, καθώς και των σχεδιαζόμενων παράνομων ενεργειών της».

«Η Ελλάδα θα απαντήσει, σε όσα αναφέρονται στην επιστολή, με γνώμονα την προστασία των αναφαίρετων δικαιωμάτων της στη βάση πάντα του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου», καταλήγει.

