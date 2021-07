Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακοί οι Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες (εικόνες)

Οι αγώνες περιλάμβαναν δοκιμασίες προσανατολισμού και τήρησης κατευθύνσεως, ελεύθερη πτώση, υποβρύχια πορεία, κωπηλασία, καθώς και πολυαγωνίσματα.

Την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, διεξήχθησαν στη Νέα Πέραμο Αττικής οι Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή Σχηματισμών και Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν ομάδες από τη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, την 1η Ταξιαρχία Καταδρομέων και Αλεξιπτωτιστών (1η ΤΑΞ Κ/Δ ΑΛ), την 32 Ταξιαρχία Πεζοναυτών (32η ΤΑΞ ΠΖΝ), το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ), τη Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομέων (Ζ΄ ΜΑΚ), το 865 Τάγμα Εναέριου Ανεφοδιασμού (865 ΤΕΝΕΦ), τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ), το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ), τη Διοίκηση Υποβρύχιων Καταστροφών (ΔΥΚ) και την 31 Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ).

Οι αγώνες περιλάμβαναν δοκιμασίες προσανατολισμού και τήρησης κατευθύνσεως, ελεύθερη πτώση, υποβρύχια πορεία, κωπηλασία, καθώς και πολυαγωνίσματα με επιμέρους αντικείμενα ρίψης χειροβομβίδας, έλξεις στο μονόζυγο, ρίψη μαχαιριού, διέλευση στίβου εμποδίων, παροχής Α΄ βοηθειών, κολύμβηση 1 ναυτικού μιλίου, δρόμο 7 χιλιομέτρων με φόρτο 20 κιλών και βολή μάχης υπό πίεση.

Οι διακλαδικοί αγώνες διεξάγονται από το 2013 και αρχικά συμμετείχαν σε αυτούς η Ζ’ ΜΑΚ, το ΕΤΑ, η ΔΥΚ και η 31 ΜΕΕΔ. Από το 2020, οι αγώνες διευρύνθηκαν με τη συμμετοχή ομάδων από Μονάδες της Ι Μεραρχίας Πεζικού και της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ) του ΓΕΣ.

Κύρια στόχευση των διακλαδικών αγώνων είναι η προαγωγή της ευγενούς άμιλλας, του αγωνιστικού πνεύματος, καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού διαφορετικών Κλάδων, Σχηματισμών και Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων. Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας, τηρήθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της πανδημίας COVID-19.

