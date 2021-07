Υγεία - Περιβάλλον

Πάρος - Κρούσματα κορονοϊού: έξι 18χρονοι έμειναν αβοήθητοι για ώρες σε υπαίθριο πάρκινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν βρέθηκε ούτε φορέας ούτε ιδιώτης να διασφαλίσει κατάλυμα για τα παιδιά, δύο εκ των οποίων είχαν πυρετό. Πως δόθηκε, εξωθεσμικά, λύση στην ταλαιπωρία τους.

Μεγάλη ταλαιπωρία υπέμειναν έξι 18χρονοι στην Πάρο, αφού βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Τα παιδιά δεν μπορούσαν να βρουν ένα κατάλυμα για να απομονωθούν και αναγκάστηκαν να μείνουν για 16 ώρες, στο υπαίθριο πάρκινγκ του Κέντρου Υγείας της Πάρου. Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών, είχαν πυρετό και ρίγη, ο ένας έκανε και έμετους, ωστόσο επί έξι ώρες και εκείνοι έμειναν αβοήθητοι.

Με πρωτοβουλία-παρέμβαση δημοσιογράφων της ΕΡΤ, ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία, και βρέθηκε λύση τα παιδιά να φιλοξενηθούν σε ιατρείο ιδιώτη για την νύχτα και να μεταφερθούν τελικώς με ελικόπτερο στην Αθήνα.

Τα παιδιά ξύπνησαν με πυρετό και πήγαν στο κέντρο Υγείας της Πάρου γνωρίζοντας ότι πρέπει να μεταφερθούν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Λόγω της καθυστέρησης, ένας πατέρας ανέλαβε τη μεταφορά των δύο παιδιών που είχαν πυρετό και περίμεναν επί έξι ώρες στον χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, τα άλλα τέσσερα παιδιά έμειναν να ταλαιπωρούνται στο χώρο στάθμευσης, παρά τις προσπάθειες των γονιών τους, που τελικά πήραν τηλέφωνο στην ΕΡΤ, ζητώντας βοήθεια.

Η Πολιτική Προστασία, αν και δεν είναι υπεύθυνη για τα ξενοδοχεία καραντίνας στα νησιά, ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια, την ώρα που κανείς, ούτε ιδιώτης στο νησί ούτε φορέας, μεταξύ των οποίων η Εκκλησία ή η Ένωση Ξενοδόχων, δεν μπορούσε να προσφέρει ένα δωμάτιο για να μείνουν τα παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεφαλονιά: 40χρονος πέθανε περιμένοντας το ασθενοφόρο

Καιρός - ΕΜΥ: έκτακτο δελτίο για επιδείνωση με έντονα φαινόμενα

Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακοί οι Διακλαδικοί Στρατιωτικοί Αγώνες (εικόνες)