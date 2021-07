Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε ισχύ τα νέα μέτρα στα “κόκκινα” νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποχρεωτικός έλεγχος από σήμερα στους μη εμβολιασμένους εργαζόμενους σε εστίαση και σε τουριστικές επιχειρήσεις σε έξι περιοχές της χώρας.

Από σήμερα ενισχύεται το testing σε έξι περιοχές της χώρας λόγω υψηλότατου επιδημιολογικού φορτίου.

Συγκεκριμένα από σήμερα, στις περιφερειακές ενότητες Μυκόνου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου καθώς και στους δήμους Ιητών, Θήρας και Πάρου οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στην εστίαση και σε τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα, μια φορά με τη μέθοδο του self test και μια με αυτή του rapid και με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον υπάρχει η υποχρέωση για testing δυο φορές την εβδομάδα, μια με τη μέθοδο του self test και μια με rapid αφορά, και στα μη εμβολιασμένα μέλη των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων.

Ακόμη όπως ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά επανεξετάστηκε και το υγειονομικό πρωτόκολλο των κατασκηνώσεων. Για την είσοδο στην κατασκήνωση κατά την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, οι μη εμβολιασμένοι κατασκηνωτές και εργαζόμενοι πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα rapid 48 ωρών ή αρνητικό αποτέλεσμα PCR 72 ωρών.

Κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου τα παιδιά θα ελέγχονται με την μέθοδο του self test σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε έλεγχο δυο φορές την εβδομάδα, μια με την μέθοδο του self test και μια με rapid.

Επιπλέον, δεν θα επιτρέπονται τα επισκεπτήρια εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή αποχώρηση παιδιού.

Γερμανία - Πλημμύρες: αυξάνονται οι νεκροί από τη θεομηνία (εικόνες)

Μεξικό: αγοράκι που βρέθηκε παρατημένο επανενώθηκε με την μητέρα του (εικόνες)

Fitch για Ελλάδα: σταθερή η αξιολόγηση, εκτίμηση για υψηλότερη ανάπτυξη