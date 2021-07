Οικονομία

Προσλήψεις 2000 ατόμων από ειδικές κατηγορίες

Πόσες θέσεις ανά καηγορία αφορούν οι προσλήψεις που έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα περίπου 2.000 ανέργων ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 2643/1998 (Άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, παιδιά Αναπήρων Πολέμου), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψε την απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημόσιων υπηρεσιών, μέσω των προκηρύξεων του νόμου αυτού.

Επόμενο βήμα είναι η έκδοση και δημοσίευση -έως το τέλος Αυγούστου- των 14 προκηρύξεων ανά την επικράτεια από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οι περίπου 2.000 θέσεις που θα προκηρυχθούν, έχουν παρακρατηθεί με υπουργικές αποφάσεις από το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για στελέχωση δημόσιων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι τελευταίες αντίστοιχες προκηρύξεις είχαν εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2014.

«Με τον τρόπο αυτό, επιλύεται μία πολυετής εκκρεμότητα σε σχέση με τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998 και εκπληρώνεται η δέσμευση που είχε αναλάβει ο κ. Χατζηδάκης απέναντι στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) για "ξεμπλοκάρισμα" των απαραίτητων διαδικασιών. Σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται, μέσω των προκηρύξεων του Ν. 2643/1998, στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έχει ήδη εκδοθεί. Οι θέσεις αφορούν σε διάφορους κλάδους/ειδικότητες και σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή, τεχνολογική, δευτεροβάθμια, υποχρεωτική)» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ανά κατηγορία προστασίας ως εξής:

ΑμεΑ: 500 θέσεις

Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις

Πολύτεκνοι: 390 θέσεις

Τρίτεκνοι: 530 θέσεις

Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις

Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις

Μετά τη δημοσιοποίηση των προκηρύξεων, θα δοθεί ικανό χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά -αποκλειστικά στην πλατφόρμα 2643.yeka.gr του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

