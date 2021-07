Κοινωνία

Τρία χρόνια από τη φωτιά στο Μάτι: Μνημόσυνο για τα 103 θύματα (βίντεο)

Δικαίωση για τις ψυχές που χάθηκαν, ζητούν οι συγγενείς των ανθρώπων που “έσβησαν” στις φλόγες.

Του Γιάννη Αρβανίτη



Για μιά ακόμη φορά ήταν όλοι εκεί, στην Παναγίτσα στο Μάτι. Συγγενείς και φίλοι των 103 νεκρών της Εθνικής τραγωδίας του 2018, που συγκλόνισε τη χώρα. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσνα να κάνουν τρία χρόνια μετά! Τη Πολιτεία εκπροσώπησε ο Υφυπουργίς Άμυνας.

Βαρύ φορτίο εξακολουθούν να σηκώνουν οι συγγενείς των θυμάτων άνθρωποι που έχασαν δικούς τους αλλά και τις περιουσίες τους.

"Εθνικη τραγωδία είναι, όχι φυσική καταστροφη που λένε. Θέλουμε δικαιωση", τονίζει ο Άρης Χερουβείμ, συγγενής 4 θυμάτων.

"Τιμούμε τους νεκρούς μας και ζητούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Παλεύουμε γιαυτό αλλά βρίσκουμε εμπόδια απο πολλούς στο να το πετύχουμε", προσθέτει ο Νίκος Γιαννόπουλος, συγγενής 2 θυμάτων

Άλλοι πυρόπληκτοι, που από το καλοκαίρι του `18 φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Στρατού, κι ενώ ακόμη δεν έχουν λύσει το στεγαστικό τους, καλούνται να εγκαταλείψουν τις προσωρινές εστίες τους.

"Είμαστε πολίτες β΄κατηγορίας. Χάσαμε ανθρώπους, μας λένε να γίνουμε τουρίστες, φεύγοντας απο δω, έσι απλά..." ξεσπά ο Στέλιος Χριστοφορίδης

"Τους είπα που να πάω, να πάω στο γιαπί. Σε λιγο καιρο, να έχω παράθυρα, όχι όπως είναι τώρα. Δεν μας νοιάζει, φύγετε, πολύ κάτσατε, έτσι μου είπαν ξερά", τονίζει μια πυρόπληκτη

Εδώ και μήνες είναι σε εξέλιξη διαδικασίες από τη Πολιτεία, ώστε το πυρόπληκτο Μάτι να ρυμοτομηθεί και να ξαναχτιστεί με όρους - ΄ωστε να μην ξαναζήσει ο τόπος νέες τραγωδίες.

