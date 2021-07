Πολιτισμός

Φιλιώ Πυργάκη: Κηδεία με κλαρίνα και τραγούδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση στο “τελευταίο αντίο” στη μεγάλη ερμηνεύτρια του δημοτικού τραγουδιού.

Σε κλίμα θλίψης και άκρας συγκίνησης, η οικογένεια και οι πολυπληθείς φίλοι της στην Αργολίδα, αποχαιρέτησαν τη Φιλιώ Πυργάκη το απόγευμα της Κυριακής.

Ο κόσμος αποχαιρέτησε την “αρχόντισσα του δημοτικού τραγουδιού”, Φιλιώ Πυργάκη, με τους ήχους παραδοσιακών οργάνων και με τραγούδια που έμειναν για να θυμίζουν σε όλους την τεράστια προσφορά της στο δημοτικό τραγούδι.

Νωρίτερα, γνωστοποιήθηκε πως η οικογένεια επιθυμούσε αντί στεφάνων τη δωρεά στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Ελπίδα”.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νυχτερινή διασκέδαση: Νέοι κανόνες και πρωτόγνωρες καταστάσεις (βίντεο)

“Ψυχρή Λίμνη”: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Τζένγκο