Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη: η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια θέση στη λίστα βρίσκονται οι άλλες Ελληνίδες αθλήτριες

Η Μαρία Σάκκαρη δεν άλλαξε θέση και παρέμεινε στο Νο 19 της παγκόσμιας κατάταξης με 3.420 βαθμούς.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασε 17 θέσεις και είναι πλέον στο Νο 216 με 333 βαθμούς, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου ανέβηκε έξι σκαλοπάτια και είναι στο Νο 267 με 258 βαθμούς.

Στην κορυφή παραμένει η Ασλεϊ Μπάρτι από την Αυστραλία, δεύτερη η Ναόμι Οσάκα και τρίτη η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει ως εξής:

Άσλεϊ Μπάρτι (Αυστραλία) 9.635 βαθμοί Ναόμι Οσάκα (Ιαπωνία) 7.336 Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 6.965 Σοφία Κένιν (ΗΠΑ) 5.640 Μπιάνκα Αντρεέσκου (Καναδάς) 5.640 Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 5.125 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 4.975 Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.695 Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 4.165 Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 4.115

19. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.420

Μαρία Σάκκαρη: η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Τόλης Βοσκόπουλος

\Κορονοϊός - Ζαχαράκη: τετραπλάσιοι τουρίστες φέτος στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%