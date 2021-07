Κόσμος

Κύπρος: Στα Κατεχόμενα έφθασε ο Ερντογάν (βίντεο)

Τι είπε για το Κυπριακό, αμέσως μετά την άφιξη του. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση της ψευδοβουλής.

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έφτασε στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στις 3 το μεσημέρι.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις κατά την συνεδρίαση της λεγόμενης “Βουλής'”, η οποία αποτελεί την πρώτη στάση της διήμερης επίσκεψής του στα Κατεχόμενα.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε: «Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου σε όλα τα μέρη που επιθυμούν ένα δίκαιο, διαρκές και βιώσιμο μέλλον στην Κύπρο να εκμεταλλευτούν αυτήν την ιστορική ευκαιρία. Μια λύση στην Κύπρο μπορεί να βρεθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί. Εάν πρόκειται να υπάρξει μια νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης, μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ δύο ισότιμων και κυρίαρχων κρατών.»

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τουρκοκυπριακά ΜΜΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ομιλία του στη «Βουλή», προβλέπεται να παρακαθίσει σε σύντομη σύσκεψη στο «Προεδρικό» και ακολούθως, το απόγευμα, να μεταβεί στο Μπουγιούκ Χαν όπου θα έχει συνάντηση με νέους, όπως είχε πράξει προ ημερών και ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι.

Στη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και όλο το φάσμα των σχέσεων Τουρκίας-ψευδοκράτους. Ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα παρευρεθούν σε μαζική τελετή για τα εγκαίνια έργων υποδομής που έχουν ολοκληρωθεί στα Κατεχόμενα.

Το βράδυ ο κ. Ερντογάν θα κηρύξει, μαζί με τον κ. Τατάρ, την έναρξη του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα «διασημοτήτων» στο πλαίσιο του «διεθνούς φεστιβάλ πολιτισμού και αθλητισμού βόρειας Κύπρου».

