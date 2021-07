Life

Συμβουλές για να μην πάρεις ούτε γραμμάριο στις καλοκαιρινές διακοπές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και όμως μπορείς να διατηρήσεις την σιλουέτα σου σε φόρμα πιο εύκολα από ότι περίμενες!

Οι καλοκαιρινές διακοπές σου πλησιάζουν αλλά σκέφτεσαι πως θα διατηρήσεις το κορμί σου σε φόρμα χωρίς πολύ κόπο; Μην αγχώνεσαι γιατί σου έχουμε απάντηση. Συνέχισε να διαβάζεις για να μάθεις όλες μας τις συμβουλές για να μην πάρεις ούτε ένα γραμμάριο κατά την διάρκεια των διακοπών σου.

Η αλήθεια είναι πως τα κιλά διακοπών πολλές φορές τα παίρνουμε χωρίς να το καταλάβουμε και δεν μπορούμε να τα χάσουμε εύκολα μετά. Αν και το φαγητό και το ποτό είναι πράγματα που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, ειδικά τους μήνες του καλοκαιριού, όταν ξεκουραζόμαστε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να τα καταναλώσουμε με μέτρο.

Τα tips για να μην πάρεις ούτε ένα γραμμάριο κατά την διάρκεια των διακοπών σου

Άθληση

Ξεκινάμε με τα πιο απλά και βασικά. Πρέπει να γίνεις πιο ενεργή. Το να κάθεσαι στον καναπέ, βλέποντας ταινίες, αν και σε ξεκουράζει, πρέπει να γίνεται με μέτρο. Για αυτό λοιπόν, αντί να κάθεσαι όλη την ημέρα μέσα, δοκίμασε να βγεις έξω, έστω για ένα περπάτημα. Και αν δεν θες να είσαι μόνη σου, μπορείς να το δοκιμάσεις με τους συγγενείς ή τους φίλους σου.

Τσιμπολόγημα

Όλοι το κάνουμε, το θέμα είναι όμως να γίνεται σωστά και όταν χρειάζεται. Αν δεις για παράδειγμα ότι γευματίζεις μόνο και μόνο επειδή υπάρχει φαγητό γύρω, και όχι επειδή πεινάς, τότε το καλύτερο είναι να μην φας το συγκεκριμένο σνακ. Αν πεινάς ωστόσο και δεν μπορείς να μην φας τίποτα, προτίμησε ένα σνακ ανάμεσα σε φρούτα, λαχανικά, και ξηρούς καρπούς που δεν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα ή ανθυγιεινά λίπη.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr