Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Το γενικό lockdown δεν είναι στο τραπέζι

Τι είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών για τα έσοδα, τις "παγωμένες" οφειλές, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον κατώτατο μισθό.



«Τα έσοδα είναι πολύ σημαντικά φέτος γιατί είναι μια χρονιά που έχει τραυματιστεί ο προϋπολογισμός λόγω κορονοϊού», τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Παράλληλα, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι «η καλή πορεία των εσόδων είναι η βάση για τα επόμενα χρόνια που θα ξεπεραστεί η πανδημία».

Αναφερόμενος στις οφειλές που είναι «παγωμένες» και «ξεπαγώνουν» τώρα σημείωσε ότι αυτές, μαζί με την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι 8 με 10 δις, και τόνισε ότι οι «θα έχουμε αρκετά μακρύ χρόνο αποπληρωμής».

Μιλώντας για την πανδημία είπε ότι «μέτρα που να πλήττουν την οικονομία δεν πρέπει να γίνουν». «Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα της πανδημίας με τον εμβολιασμό» και έκανε έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν και ειδικά στους ηλικιωμένους.

«Δεν θα πάρουμε γενικευμένα περιοριστικά μέτρα που θα πλήξουν την οικονομία. Δεν είναι στο τραπέζι το γενικό lockdown» υπογράμμισε ο κ. Σκυλακάκης.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Σκυλακάκης τόνισε για να μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα των δανείων πρέπει να έχει χρήματα για να επενδύσεις. «Δεν μπορεί να σε επιδοτήσει το κράτος για να επενδύσεις», τόνισε και πρόσθεσε ότι «απαγορεύεται το κεφάλαιο κίνησης από το Ταμείο Ανάκαμψης», δίνονται χρήματα μόνο για επενδύσεις

Παράλληλα, σημείωσε ότι «τα κέρδη φορολογούνται πολύ χαμηλά. Αυτός που έχει την δυνατότητα να επενδύσει, αν μας το αποδείξει, θα έχει αφθονία κρατικής χρηματοδότησης».

Για τις πάγιες δαπάνες είπε ότι αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει η πλατφόρμα, ενώ για τα ενοίκια είπε «οι φορολογικές δηλώσεις τελειώνουν τον Αύγουστο και υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν οι διορθώσεις στα ενοίκια».

Ο κ. Σκυλακάκης ξεκαθάρισε ότι «μόνιμα μέτρα δεν έχουμε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα είναι προσωρινές, θα δούμε τι θα γίνει το 2022», ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η οικονομία θα πάει εξαιρετικά.

Τέλος, για τον κατώτατο μισθό είπε ότι αυτός «είναι συνάρτηση του ΑΕΠ. Σήμερα έχουμε ΑΕΠ κάτω του 19» και πρόσθεσε ότι η πρόβλεψή του είναι «ότι θα πάμε σε ταχύτερη ανάπτυξη και η αγορά εργασίας θα οδηγήσει σε αυξήσεις μισθών το επόμενο διάστημα».

