Εκκρεμείς συντάξεις: Τροπολογία για την επιτάχυνση εκδίκασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας.

Την κατάθεση τροπολογίας για την επίσπευση εκδίκασης χιλιάδων συνταξιοδοτικών υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, η οποία επεξεργάζεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον “Οργανικό Νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου”.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης προς τα μέλη της Επιτροπής, επίκειται η κατάθεση τροπολογίας σύμφωνα με την οποία για όσες συνταξιοδοτικές υποθέσεις εκκρεμεί ο προσδιορισμός πέραν της τριετίας, προβλέπεται η δυνατότητα να μην εισαχθούν στο ακροατήριο, αλλά να συζητηθούν εν συμβουλίω. Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο μετά από συναίνεση του ιδιώτη διαδίκου και δεν αφορά σε υποθέσεις κανονισμού σύνταξης για πρώτη φορά ή υποθέσεις που εμφανίζουν αποδεικτικές δυσχέρειες.

