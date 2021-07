Αθλητικά

Κορονοϊός - Euro 2020: “Βράζει” από κρούσματα η Ιταλία μετά τους πανηγυρισμούς

Έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στη Ρώμη, μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Euro. Μέσα σε μια εβδομάδα, πενταπλασιάστηκαν.

Τα κρούσματα κορονοϊού στη Ρώμη πενταπλασιάστηκαν, την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ιταλικών υγειονομικών αρχών.

Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας αναφέρονται σε πραγματική «έκρηξη», η οποία αποδίδεται στους ξέφρενους πανηγυρισμούς που ξέσπασαν μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. «Η Αιώνια Πόλη έχει μετατραπεί σε μια μεγάλη εστία μόλυνσης», γράφει η εφημερίδα La Repubblica.

Πιο αναλυτικά, την εβδομάδα από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 4 Ιουλίου, τα συνολικά περιστατικά covid 19, στην πόλη, ήταν 293. Την εβδομάδα από τις 12 μέχρι τις 18 Ιουλίου, εκτοξεύθηκαν στα 1.368. Πρόκειται για εντυπωσιακή αύξηση, του 450%.

«Είναι σαν να αποφάσισε, η πρωτεύουσά μας, να ακολουθήσει το βρετανικό μοντέλο, με σύνθημα "μηδέν απαγορεύσεις"», γράφουν οι σχολιαστές. Και προσθέτουν ότι, πιθανότατα, το μεγάλο λάθος ήταν να επιτραπεί ο έστω και περιορισμένος «γύρος του θριάμβου» της Squadra Azzurra, με ανοικτό λεωφορείο, σε κεντρικούς δρόμους της Αιώνιας Πόλης.

