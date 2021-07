Αθλητικά

Έρικσεν: Ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες, φτιάχνει στην πατρίδα του

Ο Δανός ποδοσφαιριστής, που συγκλόνισε την υφήλιο με την περιπέτεια της υγείας του στο Euro 2020, ανέλαβε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία.

Μια εξαιρετική κίνηση από τον Κρίστιαν Έρικσεν και τη σύζυγό του, Σαμπρίνα, έγινε γνωστή από μια ιστοσελίδα της Δανίας.

Ο άσος της Ίντερ ο οποίος συγκλόνισε με την περιπέτεια της υγείας του στα γήπεδα του Euro 2020, είναι ο κύριος χρηματοδότης στην προσπάθεια ανέγερσης ενός ιδρύματος για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Την είδηση μετέδωσε η ιστοσελίδα, tv2fyn.dk, στην οποία μάλιστα μιλά η επικεφαλής της προσπάθειας αυτής, που έχει ξεκινήσει αλλά δεν θα προχωρούσε εάν δεν είχε λάβει πρωτοβουλία το ζεύγος Έρικσεν.

Η Πία Μπέκερ, πρότζεκτ μάνατζερ του “The Good Life” τονίζει την σημασία της κίνησης αυτής και διευκρινίζει ότι το ίδρυμα θα αφορά παιδιά με σύνδρομο Down.

