Αθλητικά

ΝΒΑ – Μπακς: MVP του τελικού ο Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακός σε όλη τη διάρκεια του τελικού ο Γιάννης αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Ο Παναγιώτης Φασούλας στον ΑΝΤ1 για το έπος του “Greek Freak”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε MVP των τελικών του ΝΒΑ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από το Μιλγουόκι με 4-2 απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

Ο «Greek Freak» ήταν εντυπωσιακός καθόλη τη διάρκεια των τελικών και στο κρισιμότερο ματς σημείωσε 50 πόντους (ρεκόρ καριέρας στα playoffs), με 15/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών. Επιπλέον σημείωσε 20 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κάτι που έχει καταφέρει σε τελικούς μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993. Τα κατορθώματα όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς ο Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 50 πόντους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals και ο πρώτος μετά τον Σακίλ Ο'Νιλ που είχε +40 πόντους και +10 ριμπάουντ σε τρία διαφορετικά παιχνίδια στους NBA Finals.

Ο «Giannis» είναι ο τρίτος Ευρωπαίος μετά τους Τόνι Πάρκερ (2007, Σπερς) και Ντιρκ Νοβίτζκι (2011, Μαβερικς), που κατακτάει το συγκεκριμένο βραβείο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Παναγιώτης Φασούλας χαρακτήρισε «μυθική» την εμφάνιση του Γιάννη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι, όταν η Εθνική καταλάβει την αξία της, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα την φέρει στην κορυφή του κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ζέστη, βοριάδες και μπόρες την Τετάρτη

Βαρώσια: ΗΠΑ κατά Τουρκίας για το άνοιγμα

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τετάρτη σε 146 σημεία της Ελλάδας