Τόλης Βοσκόπουλος: Η ανάρτηση της Άντζελας Γκερέκου μετά την κηδεία

Η φωτογραφία και το μήνυμα που συγκινούν...

Θλίψη στο πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τόλη Βοσκόπουλου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη στο 251 νοσοκομείο λίγο πριν πάρει εξιτήριο.

Την Τετάρτη, λίγο μετά τις 15:00 συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος είπαν τον τελευταίο αντίο στον Τόλη Βοσκόπουλο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών σε κλίμα οδύνης.

Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγος του Τόλη Βοσκόπουλου, Άντζελα Γκερέκου και η κόρη τους, Μαρία, οι οποίες ήταν συντετριμμένες.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Τόλη Βοσκόπουλου, η Άντζελα Γκερέκου έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

