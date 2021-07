Κοινωνία

Πανεπιστημιακή αστυνομία: Οι πίνακες με όσους πληρούν τα προσόντα για πρόσληψη

Όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε 10 ημέρες.



Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες των κατ' αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καθώς και αυτών που δεν τα πληρούν, για πρόσληψη ως ειδικοί φρουροί για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Όπως επισημαίνει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, «κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους υποψηφίους και τις υποψήφιες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του ΑΣΕΠ, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους. Η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ' αριθ. 6000/2/6785-πε' από 31-05-2021 προκήρυξης, με ΑΔΑ: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο ΑΜΚΑ, η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. 4.967 άτομα εκδήλωσαν ενδιαφέρον πρόσληψης για 400 θέσεις.

O πίνακας πληρούντων τα προσόντα:

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε 400, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννέα μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Σημειώνεται πως από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων, ποσοστό 80%, ήτοι 320 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Σ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών, των Επαγγελματικών Σχολών και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τους 600 επιλαχόντες, οι 480 θα προέρχονται από την κατηγορία Α’.

Στο υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι ογδόντα 80 θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν α) πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου έ β) απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου. Από τους εξακόσιους 600 επιλαχόντες, οι 120 επιλαχόντες θα προέρχονται από την κατηγορία Β’.

