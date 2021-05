Κοινωνία

Αστυνομία Πανεπιστημίων: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η προκήρυξη για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση ομάδων προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Προκηρύχθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ο διαγωνισμός για την πρόσληψη των 400 ειδικών φρουρών για τα Πανεπιστήμια.

Με την προκήρυξη καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στον διαγωνισμό και τα προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τους ενδιαφερόμενους.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε τετρακόσιους (400), με δυνατότητα πρόσληψης επιπλάον εξακοσήων (600) από λήστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεή ανΫγκη εντός εννάα (9) μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

