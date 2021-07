Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: Η πανδημία θα έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Π.Ο.Υ, Χανς Κλούγκε, είχε ο Υπουργός Υγείας, στο περιθώριο του διεθνούς συνεδρίου για την ψυχική υγεία.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας και η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, είχαν συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Hans Kluge, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου για την Ψυχική Υγεία που διεξάγεται στην Αθήνα.

Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Δρ. Kluge ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας για τη διοργάνωση του Συνεδρίου στην Αθήνα και εξήρε την αποτελεσματική αξιολόγηση των υπηρεσιών και τον σχεδιασμό του ελληνικού Υπουργείου Υγείας για την Ψυχική Υγεία.

Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά «εν μέσω της δίνης της πανδημίας βγάζουμε από το σκοτάδι και φέρνουμε στο προσκήνιο την Ψυχική Υγεία, η οποία μας αφορά όλους». Τέλος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Π.Ο.Υ. τόνισε με ικανοποίηση ότι θα χρησιμοποιήσει σε όλη την Ευρώπη το παράδειγμα της χώρας μας, που έχει τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην “καρδιά” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Από την πλευρά του, ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι «δυστυχώς, για πολλά χρόνια, η ψυχική ασθένεια ήταν μαζί και στίγμα και αυτό δεν μπορεί να είναι πλέον αποδεκτό»

«Είναι εμφανές σε όλους μας ότι η τεράστια πίεση που δέχεται όλος ο κόσμος όλους αυτούς μήνες θα έχει στο άμεσο μέλλον, αλλά και μεσοπρόθεσμα, επιπτώσεις στη Ψυχική Υγεία των συμπολιτών μας, ειδικά των παιδιών μας, των νέων ανθρώπων», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

«Είναι υποχρέωση της οργανωμένης Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, και με τη συνεργασία του Π.Ο.Υ., να βρούμε λύσεις, βέλτιστες πρακτικές και τρόπο να ανακουφίσουμε και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη», επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας, τονίζοντας ότι «η ελληνική Κυβέρνηση, με πρώτο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένη να στηρίξει την Ψυχική Υγεία με όλους τους δυνατούς τρόπους, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος».

