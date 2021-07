Κοινωνία

Καλλιθέα: άνδρας καρφώθηκε σε κάγκελα

Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του άνδρα.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας απεγκλωβίστηκε, από πυροσβέστες, χωρίς τις αισθήσεις του, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έπειτα από πτώση του πάνω σε κάγκελα, επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Καλλιθέα.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, ενώ αμέσω κλήθηκε στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο ηλικωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο περιστατικό επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

