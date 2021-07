Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: μπόνους σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για κάθε εμβολιασμό

Νέα οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς, προκειμένου να εμβολιαστούν περισσότεροι πολίτες. Αναλυτικά τα ποσά.

Νέα κίνητρα για να πειστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να εμβολιαστούν έδωσε σήμερα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί θα πιστώνονται 10 ευρώ στον λογαριασμό τους όταν θα κλείνουν ένα ραντεβού για εμβολιασμό. Επίσης, όπως σημείωσε, το ποσό που θα πιστώνεται σε γιατρούς που εμβολιάζουν ασθενείς στο ιατρείο τους αυξάνεται από 3 ευρώ στα 20 ευρώ. Ακόμα, 50 ευρώ θα δίνονται σε όλους τους γιατρούς που θα εμβολιάζουν κατάκοιτους ασθενείς στο σπίτι τους.

«Η κυβέρνηση δείχνει εμπιστοσύνη στους υγειονομικούς και καλεί όλους τους συμπολίτες μας να πάνε να εμβολιαστούν, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα είναι επιθετική και διασπείρεται εύκολα», τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στον Open και πρόσθεσε ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί, γι' αυτό και δεν είναι γεμάτες σήμερα οι ΜΕΘ. Όπως επεσήμανε ο κ. Κικίλιας, το ΕΣΥ πιέστηκε αλλά απέδειξε ότι αντέχει και θα αντέξει.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Εκκλησία στέκεται δίπλα μας με ειλικρινή και θαρραλέα στάση, υπενθυμίζοντας ότι τρεις μητροπολίτες ήδη έχουν χαθεί από τον κορονοϊό και χαρακτήρισε τολμηρή και καθαρή τη στάση της υπέρ του εμβολιασμού.

