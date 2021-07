Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσσαλονίκη: πώς χάκαραν τους servers του Δήμου για να ζητήσουν λύτρα

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη μετά την κυβερνοεπίθεση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι χάκερ μπλόκαραν το λογισμικό σύστημα με αποτέλεσμα να το θέσουν εκτός λειτουργίας. Το μήνυμα που έλαβε ο Δήμος ήταν “την πατήσατε”, εξηγώντας πώς θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιοι τις οδηγίες για να επαναλειτουργήσει το σύστημα.

Το κακόβουλο λογισμικό είναι αυτού του τύπου που ζητά και λύτρα για να επαναφέρει το σύστημα, ωστόσο οι υπεύθυνοι του Δήμου αμέσως ενημέρωσαν όλους τους αρμόδιους φορείς και την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενεργοποιώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιώργος Αβαρλής, μιλώντας στη Voria.gr, όταν κάποιος επιχειρεί να μπει σε ένα από τα χακαρισμένα αρχεία, τότε πετιέται ένα μήνυμα στα αγγλικά που λέει «Θεσσαλονίκη, την έχετε πατήσει», ενώ παρατίθεται και ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί, όπως γράφουν, στον αριθμό των χρημάτων που ζητούν για να ξεμπλοκάρουν το σύστημα.

«Η απόφαση που πήραμε εξαρχής με τον δήμαρχο αλλά και η εντολή που έχουμε λάβει από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι μία: Δεν προχωράμε» σημειώνει ο κ. Αβαρλής, τονίζοντας πως κανένας εκ των αρμοδίων δεν έχει πατήσει τον υπερσύνδεσμο για να δει τα υποτιθέμενα λύτρα.

