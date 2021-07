Πολιτική

Πρόκληση από τουρκικές φρεγάτες στο Αιγαίο (βίντεο)

Ζήτησαν να ηγηθούν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο.​

Σε μία προκλητική απόπειρα αμφισβήτησης της ελληνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης δύο τουρκικές φρεγάτες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο νότια της Κάσου.

Το Λιμενικό κινητοποιήθηκε κατόπιν εκπομπής σήματος κινδύνου για ιστιοφόρο σκάφος αγνώστων στοιχείων, στο οποίο επέβαιναν 45 άτομα, κατά δήλωση των επιβαινόντων.

Αργά το βράδυ, όμως, προσέγγισαν την περιοχή αρχικά η τουρκική φρεγάτα “GELIBOLU” και ακολούθως η φρεγάτα “GOKOVA” που είχε αποπλεύσει από το Ακσάζ για άλλη δραστηριότητα, οι οποίες κάλεσαν τα παραπλέοντα πλοία να μεταπέσουν στη συχνότητά τους, για να αναλάβουν τον συντονισμό της επιχείρησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, βέβαια, τα παραπλέοντα εμπορικά πλοία αγνόησαν τις κλήσεις των τουρκικών φρεγατών και ενήργησαν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΚΣΕΔ, όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα.

Διασώθηκαν συνολικά 37 άτομα από τους 45 επιβαίνοντες, κατά δήλωση των διασωθέντων, εκ των οποίων 32 αποβιβάστηκαν στην Ιεράπετρα από το εμπορικό πλοίο “ARAL” σημαίας Μάλτας και 5 στην Κάρπαθο από ελικόπτερο Super Puma.

