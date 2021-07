Πολιτική

Μητσοτάκης: ο κορονοϊός χτυπά πλέον μόνον τους ανεμβολίαστους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν υπάρχει χώρος για διπρόσωπες τοποθετήσεις, η φημολογία δεν είναι ιδεολογία» αναφέρει στο μήνυμά του για την 47η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Με το βλέμμα στον κορονοϊό είναι το φετινό μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας. «Όταν οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο κορονοϊός χτυπά, πλέον, μόνον τους ανεμβολίαστους, δεν υπάρχει χώρος για διπρόσωπες τοποθετήσεις. Η φημολογία δεν είναι ιδεολογία. Και οι ψεύτικοι φόβοι ανήκουν σε ψεύτικους κόσμους» αναφέρει χαρακτηριστικά και σημειώνει ότι η άρνηση στο εμβόλιο σημαίνει άρνηση στην υγεία και στην πρόοδο των πολιτών.

«Η Ελλάδα γιορτάζει, σήμερα, 47 χρόνια δημοκρατικής πορείας. Προσθέτει έτσι, μία ακόμη σελίδα στο πιο μεγάλο κεφάλαιο πολιτικής ομαλότητας της Ιστορίας της. Και, καθώς η φετινή Ημέρα της Δημοκρατίας, συμπίπτει με τους δύο αιώνες ελεύθερης ζωής του Έθνους και με τα 40 χρόνια της ευρωπαϊκής του εμπειρίας, η πατρίδα μας αποκτά τρία ορόσημα της δύσκολης διαδρομής που έχει διανύσει. Αλλά και τρεις πυξίδες για την κατεύθυνση που καλείται να ακολουθήσει στο σήμερα και το αύριο», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει: «Η 24η Ιουλίου είναι αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης. Ταυτόχρονα, όμως, είναι ενταγμένη και στη συλλογική συνείδηση ως μία σταθερά αναστοχασμού. Ως πεδίο προβληματισμού για μία καλύτερη ζωή στον παρόντα χρόνο. Και ως πυροδότης νέων αναζητήσεων για μία πληρέστερη Δημοκρατία και μία ακόμη πιο ανοιχτή κοινωνία. Αποτελεί, συνεπώς, επέτειο με επίκαιρα μηνύματα το περιεχόμενο των οποίων σταθερά ανανεώνουν τα ζητούμενα των καιρών. Στα πολλά χρόνια που κύλησαν από τον Ιούλιο του 1974, η ενότητα των Ελλήνων, η προσήλωση στους θεσμούς, οι σωστές επιλογές της κορυφής και η υπεύθυνη δράση της βάσης ήταν που οδήγησαν τη χώρα μπροστά. Αντίθετα, όταν οι αρχές αυτές παραβιάστηκαν, ο τόπος καθηλώθηκε. Έχουμε χρέος, λοιπόν, να τις επαναφέρουμε στο προσκήνιο αξιοποιώντας το απόσταγμα του παρελθόντος με τον δυναμισμό του παρόντος! Είναι ο δρόμος που επέλεξε η Ελλάδα, εδώ και δύο χρόνια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτει πως «σήμερα, η Δημοκρατία μας είναι πιο δυνατή από ποτέ» και σημειώνει: «Εξοστράκισε με δικαιοσύνη τους σκοτεινούς εχθρούς της. Έμεινε όρθια απέναντι στα κύματα του λαϊκισμού και πιστή στους κανόνες του Κοινοβουλευτισμού, του διαλόγου και των δικαιωμάτων. Την ίδια ώρα, κλείνει την πόρτα σε κάθε εθνική απειλή με την ισχυρή άμυνα και την ενεργητική της διπλωματία. Την κρατά, ωστόσο, ορθάνοιχτη στην αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της χώρας, στην ανάπτυξη και τη συνοχή της κοινωνίας της».

Και συνεχίζει κάνοντας αναφορά στην πανδημία: «Ύστερα από 47 χρόνια, ο συνδυασμός της ελευθερίας με την ατομική υπευθυνότητα αναβαπτίστηκε ως νικηφόρο δίδαγμα στην πολύμηνη μάχη με την πανδημία. Τώρα όμως, μας καλεί να το μετατρέψουμε σε συλλογική στάση για την έξοδο από αυτήν. Και, καθώς η προσωπική συμπεριφορά αναδεικνύεται σε καταλύτη της κοινωνικής επιτυχίας, το μήνυμα είναι σαφές: Συνεπής πολίτης είναι ο εμβολιασμένος πολίτης! Στον 21ο αιώνα δεν επιτρέπεται η αμφισβήτηση της επιστήμης και τα δεδομένα δισεκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν ήδη αποδείξει την ασφάλεια των εμβολίων. Όταν, λοιπόν, οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο κορονοϊός χτυπά, πλέον, μόνον τους ανεμβολίαστους, δεν υπάρχει χώρος για διπρόσωπες τοποθετήσεις. Η φημολογία δεν είναι ιδεολογία. Και οι ψεύτικοι φόβοι ανήκουν σε ψεύτικους κόσμους. Άρνηση στο εμβόλιο, συνεπώς, σημαίνει άρνηση στην υγεία και στην πρόοδο των πολιτών. Η Πολιτεία εξαντλεί κάθε περιθώριο πειθούς. Οφείλει, ωστόσο, να προνοεί για την επόμενη μέρα. Να σέβεται τους λιγότερους, χωρίς όμως να στερεί ελευθερίες από τους πολύ περισσότερους. Και να τηρεί το Σύνταγμα, το οποίο αναθέτει σε όλους το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Μόνο έτσι το τέλος της πανδημίας θα σημάνει την αρχή μιας νέας ευημερίας. Αυτής, που θα φέρει το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», αυξάνοντας την απασχόληση και τον δημόσιο πλούτο της χώρας».

Καταλήγοντας στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει: «Ενωμένοι οι Έλληνες υποδεχόμαστε και φέτος την 24η Ιουλίου, μετουσιώνοντας την εμπειρία σε εθνική αυτοπεποίθηση και ενεργό αισιοδοξία. Τα βήματά μας οδηγούν, πλέον, μόνο μπροστά. Και οι στόχοι μας κοιτούν μόνο ψηλά!».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος - AFP: Αφιέρωμα στο πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας

Ερντογάν: Αναγκαστική προσγείωση για το ελικόπτερο που μετέφερε τον Τούρκο Πρόεδρο

Τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα: Παρασύρθηκαν πεζοί που πήγαιναν σε γλέντι (εικόνες)