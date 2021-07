Πολιτική

ΜέΡΑ25: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Κωνσταντίνα Αδάμου

Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 ανεξαρτητοποιήθηκε. Η επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής.

Την ανεξαρτητοποίησή της από την ΚΟ του ΜέΡΑ 25 ανακοίνωσε η βουλευτής του κόμματος, Κωνσταντίνα Αδάμου, με επιστολή της προς τον πρόεδρο της βουλής Κ. Τασούλα. Σε δήλωσή της, η κ. Αδάμου καταγγέλλει ότι «2 χρόνια τώρα έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχικών συμπεριφορών που λάμβαναν χώρα, τόσο προς εμένα, όσο και προς άλλους συνοδοιπόρους μου».

Η δήλωση της κυρίας Αδάμου έχει ως εξής:

«Δηλώνω την ανεξαρτητοποίηση μου από το ΜέΡΑ25, διότι θεωρώ ηθικό μου χρέος και καθήκον προς τους συμπολίτες μου και προς τον εαυτό μου, την τήρηση των κεκτημένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι η ελευθερία του λόγου, η δημοκρατία, η ισότητα, η ισηγορία, η ισονομία και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο.

Όταν εντάχθηκα στο εν λόγω κόμμα, πίστεψα στα όμορφα στημένα λόγια που διακήρυτταν… όμως 2 χρόνια τώρα έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχικών συμπεριφορών, που λάμβαναν χώρα τόσο προς εμένα, όσο και προς άλλους συνοδοιπόρους μου. Δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς το δίκιο του.

Το αποτέλεσμα ήταν να παρεμποδίζεται με ποικίλους τρόπους η συμμετοχή μου στο κοινοβουλευτικό έργο, για το οποίο έδωσα όρκο στον ελληνικό λαό να επιτελώ με όλες μου τις δυνάμεις.

Προσωπικά δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα κόμμα που μεταμφιέζεται σε κάτι που δεν είναι. Ένα κόμμα που διακηρύττει την αμεσοδημοκρατία, την ισότητα και την υπεράσπιση των αδύναμων, αλλά κάνει πράξη τον αυταρχισμό, και προβαίνει σε αυθαίρετες αντιδημοκρατικές πρακτικές.

Δυστυχώς οι όμορφες εξαγγελίες είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου.

Θα ήθελα να γνωστοποιήσω σε όλες και σε όλους, ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τα δίκαια αιτήματα και δικαιώματα όλων των συμπολιτών μου.

Ως ανεξάρτητη, πλέον, βουλευτής, θα μπορώ να σας εκπροσωπώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με λιγότερα εμπόδια».

Σημειώνεται ότι σε ανάρτησή του στο Twitter, χθες το βράδυ, ο Γραμματέας του κόμματος Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε: «Μετά την εισήγησή μου να παραπεμφθεί η βουλεύτρια Κωνσταντίνα Αδάμου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, πληροφορήθηκα ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΜέΡΑ 25, επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητα της εισήγησής μου. Της εύχομαι καλή τύχη».

Μετά την εισήγηση μου να παραπεμφθεί η βουλεύτρια Κωνσταντίνα Αδάμου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, πληροφορήθηκα ότι ανεξαρτοποιήθηκε από το ΜέΡΑ25, επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθότητα της εισήγησης μου. Της εύχομαι καλή τύχηhttps://t.co/1JdpGEyrHH — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) July 23, 2021

