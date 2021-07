Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Οι τελευταίες μετρήσεις του ιικού φορτίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των λυμάτων της Θεσσαλονίκης και το αποτύπωμα του ιικού φορτίου της πόλης.

Σταθεροποιητική είναι η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης, με βάση τις τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή, της Τετάρτης 21/07 και της Πέμπτης 22/07 είναι:

Οριακά σταθερή (+22%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 19/07 και της Τρίτης 20/07. (+22%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 19/07 και της Τρίτης 20/07.

Σταθερή (+5%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 14/07 και Πέμπτης 15/07.

'Η δυναμική της διασποράς του σχετικού ιικού φορτίου στα λύματα, δείχνει μια προσωρινή σταθεροποίηση. Αυτό μπορει να αποδοθεί στην εντονη κινητικότητα των πολιτών και επισκεπτών της πόλης λόγω καλοκαιρινών μετακινήσεων. Δίνει όμως ένα επιπλέον περιθώριο, μεσα στο οποίο, η τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού μπορει να αποδώσει και να βοηθήσει στην ανασχεση της έντονα αυξητικής τάσης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα", δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

"Η επιτάχυνση των εμβολιασμών για την οικοδόμηση του τείχους ανοσίας είναι η μόνη ασφαλής διέξοδος", πρόσθεσε.

"Η ομάδα του ΑΠΘ, την περίοδο αυτή βρίσκεται σε επιφυλακή, κάνοντας συνεχείς ελέγχους επαναληψιμότητας στις μετρήσεις. Αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει με επιστημονικό τρόπο να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των μετρήσεων σε αυτή την έντονα μεταβατική περίοδο, όπου η διασπορά των μολύνσεων εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις. Η μεθοδολογία στην ανάλυση του σχετικού ιικού φορτίου που εφαρμόζει η ομάδα του ΑΠΘ αποτελεί καινοτομία σε διεθνές επίπεδο, κάνοντας εξορθολογισμό των μετρήσεων με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων. Μολαταύτα, γίνονται διαρκώς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις αναφορικά με την επίπτωση των καινούργιων στελεχών του ιού στο ιικό φορτίο. Λόγω των ραγδαίων αλλαγών στα αναδυόμενα στελέχη, δεν μπορεί να υπάρξει τελεσίδικη μεθοδολογία ανάλυσης, αλλά μόνο μία συνεχής προσπάθεια εξέλιξης και προσαρμογής της ανάλυσης", δήλωσε ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Χόκεϊ: Χτύπησε αντίπαλο με το μπαστούνι (βίντεο)

Εύβοια: Φωτιά στη Λίμνη (εικόνες)

ΜέΡΑ25: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Κωνσταντίνα Αδάμου