Κίνα: επελαύνει ο τυφώνας Ιν-Φα

Οι ανατολικές ακτές της Κίνας πλήττονται ήδη από σφοδρές βροχοπτώσεις, την ώρα που μεγάλο μέρος της χώρας προσπαθεί να συνέλθει από τις πλημμύρες.

Το ανατολικό τμήμα της Κίνας έχει ήδη αρχίσει να πλήττεται από τις καταιγίδες που συνοδεύουν τον τυφώνα Ιν-φα, την ώρα που μεγάλο μέρος της χώρας προσπαθεί ακόμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των καταστροφικών πλημμύρων που σημειώθηκαν πριν μερικές ημέρες.

Σε όλο το μήκος των ανατολικών ακτών της Κίνας έχει ήδη διακοπεί η κυκλοφορία αεροπλάνων, τρένων και πλοίων, την ώρα που η τροπική καταιγίδα αναμένεται να φτάσει αργά σήμερα το απόγευμα στο Νινγκμπό και τη Σανγκάη, δύο από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου.

Στη Σανγκάη ήδη από το πρωί έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι, αν και οι βροχοπτώσεις ήταν περιορισμένες. Όλες οι πτήσεις από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί, όπως και δεκάδες δρομολόγια τρένων, αλλά και η λειτουργία των λιμανιών της Σανγκάης και του Νινγκμπό. Κάποια θεματικά πάρκα, όπως η Disneyland στη Σανγκάη, έχουν κλείσει και οι κάτοικοι έχουν εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Πιο δυτικά, στην επαρχία Χενάν, όπου από τις ιστορικές πλημμύρες που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 58 άνθρωποι, οι αρχές εξακολουθούν να απομακρύνουν οχήματα και συντρίμμια που εμποδίζουν την κυκλοφορία στους δρόμους.

Οι καταιγίδες επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους, με πολλούς από αυτούς να μένουν εγκλωβισμένοι χωρίς νερό και τρόφιμα επί ημέρες, ενώ άλλοι χρειάστηκε να διασωθούν με μπουλντόζες. Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις αρχές της Χενάν, ενώ το κόστος των υλικών ζημιών ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η ισχύς του τυφώνα Ιν-φα μειώνεται καθώς πλησιάζει τις ηπειρωτικές περιοχές, όμως αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις που θα διαρκέσουν ημέρες στην ανατολική Κίνα και σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. «Πρέπει να επιδείξουμε μέγιστη προσοχή και να εμποδίσουμε τις καταστροφές που μπορούν να προκληθούν από τις ακραίες βροχοπτώσεις» του τυφώνα Ιν-φα, τόνισε η μετεωρολογική υπηρεσία.

