Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Του πήρε 10000 ευρώ για να τον βάλει στο Δημόσιο

Η 54χρονη ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είναι συνταξιούχος εφοριακός...

Το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ κατάφερε 54χρονη να αποσπάσει από 24χρονο, με την υπόσχεση ότι θα μεσολαβήσει για την πρόσληψη του σε δημόσιο φορέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 54χρονη ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είναι συνταξιούχος εφοριακός. Συνελήφθη για απάτη, στην περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς του τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των χρημάτων, προσωπικά έγγραφα του παθόντα, κινητά τηλέφωνα και πλήθος προσωπικών εγγράφων με στοιχεία διαφόρων ατόμων, τα οποία θα διερευνηθούν για τέλεση παρόμοιων αδικημάτων από την 54χρονη.

