ΠΑΟΚ: Νίκη με ανατροπή επί της Φέγενορντ

Χαμόγελα στον “Δικέφαλο του Βορρά” για την εμφάνιση στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο με το... καλησπέρα, ο ΠΑΟΚ, εν τέλει, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό και επικράτησε σήμερα, σε φιλικό επίπεδο, επί της Φέγενορντ, με 2-1.

Παιχνίδι που αποτέλεσε την τελευταία δοκιμασία του “Δικεφάλου του Βορρά” στην Ολλανδία, αλλά και συνολικά στην προετοιμασία του, πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των “ασπρόμαυρων” έκανε στο ματς ο Γιάσμιν Κούρτιτς.

Η Φέγενορντ προηγήθηκε στο 2΄ με τον Μπούρχερ. Στο 13΄ ο Ολιβέιρα εκμεταλλεύτηκε αμυντικό λάθος των Ολλανδών, κέρδισε το πέναλτι από τον Μπίλοου και ένα λεπτό αργότερα, από τα έντεκα βήματα, ο Τζόλης ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ.

Ο Κούτσιας, στο 52΄, ύστερα από γύρισμα του Μουργκ από τα αριστερά, έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα για τον “Δικεφάλο του Βορρά”, διαμορφώντας το τελικό 1-2.

Ο ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Φέγενορντ: Μπίλοου, Πέντερσεν, Μπούργκερ, Σένεσι, Μαλάτσια, Κοκτσού, Τιλ, Τούρνστρα, Λίνσεν, Μπάνις, Σινιστέρα.

ΠΑΟΚ: Ζ. Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Περέιρα, Εσίτι, Σβαμπ, Τζόλης, Α. Ζίβκοβιτς, Καγκάβα, Ολιβέιρα.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι: Πασχαλάκης, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Τέιλορ, Βιεϊρίνια, Εσίτι, Σβαμπ, Μουργκ, Ελ Καντουρί, Καγκάβα, Κούτσιας, Βρακάς, Μιχάι, Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Κωνσταντέλιας.

