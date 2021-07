Κοινωνία

Μάγδα Τσέγκου: Θρήνος για τον 14χρονο ανιψιό της

Ανιψιός της δημοσιογράφου ήταν ο 14χρονος που σκοτώθηκε χθες στην Πρέβεζα.

Βαρύ το πένθος για τη Μάγδα Τσέγκου, η οποία περνά δύσκολες ώρες, αφού έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος της ανιψιός, Άγγελος, που ήταν μόλις 14 ετών.

Η δημοσιογράφος, μοιράστηκε τα δυσάρεστα νέα, μέσα από δύο instastories που δημοσίευσε.

Έγραψε χαρακτηριστικά η Μάγδα Τσέγκου: «Αποχαιρετάμε το παιδάκι μας, τον Άγγελο μας, τον μονάκριβό μου ανιψιό, την ψυχούλα μας, το παλικάρι μας, σήμερα στις 6 στο Μύτικα στην Εκκλησία των Ταξιαρχών».

Ο νεαρός Άγγελος έφυγε από τη ζωή μετά από το σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πρέβεζα.

Το αγόρι ήταν συνοδηγός σε μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο, η οποία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσε σε μάντρα με αποτέλεσμα ο 14χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

