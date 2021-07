Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Σάκκαρη: πέρασε άνετα στις “16”

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να κάμψει εύκολα την αντίσταση της αντιπάλου της, Νίνα Στογιάνοβιτς από τη Σερβία.

Η Μαρία Σάκκαρη συνέχισε με νίκη στην πρώτη συμμετοχή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς νίκησε σήμερα εύκολα, στο 2ο γύρο, στο «Ariake tennis Park» του Τόκιο την Νίνα Στογιάνοβιτς από τη Σερβία, με 2-0 σετ και συνεχίζει την πορεία της στο τουρνουά, παίρνοντας την πρόκριση για τις «16» της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Νο 19 στην παγκόσμια κατάταξη κατάφερε να κάμψει εύκολα στο πρώτο σετ την αντίσταση της αντιπάλου της, Νο 90 στον κόσμο, με 6-1 σε 31 λεπτά, ενώ και στο δεύτερο σετ κατάφερε να επικρατήσει άνετα με 6-2, σε 35 λεπτά. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της Σάκκαρη επί της Στογιάνοβιτς, μετά τη νίκη της το 2015 στο Μινσκ. Στον 3ο γύρο του Ολυμπιακού τουρνουά η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει αύριο τη νικήτρια του αγώνα Σβιτολίνα (Ουκρανία)-Τομλιάνοβιτς (Αυστραλία) που διαγωνίζονται στις 08:00 GR.

Να σημειωθεί πως ισοφάρισε την καλύτερη πορεία από Ελληνίδα τενίστρια σε ολόκληρη την ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων, την οποία είχε πετύχει η Λένα Δανιηλίδου το 2004 στην Αθήνα. Αύριο θα έχει την ευκαιρία να γίνει η πρώτη Ελληνίδα που θα μπει στα προημιτελικά ενός Ολυμπιακού τουρνουά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε εξαιρετική εμφάνιση, ήταν σοβαρή πειθαρχημένη στο πλάνο της, δεν άφησε πολλά περιθώρια στην αγχωμένη και με πολλά λάθη αντίπαλο της, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση του τουρνουά. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μαρία Σάκκαρη έκανε μόλις τρία αβίαστα λάθη σε ολόκληρο τον αγώνα, πετυχαίνοντας και έξι winners. Η Στογιάνοβιτς από τη μεριά της κατάφερε να πετύχει μόνο δύο winners, ενώ υπέπεσε σε 11 αβίαστα λάθη.

Στο 1ο σετ η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε πέντε γκέιμ στη σειρά και μετέτρεψε πολύ γρήγορα το 1-1 σε 6-1, για να το κατακτήσει μέσα σε μισή ώρα. Πολύ δυνατά αγωνίστηκε και στο 2ο σετ, προηγούμενη αρχιικά με 2-0. Η Στογιάνοβιτς μείωσε σε 2-1 και αργότερα ανέτρεψε το 0-40 για να κρατήσει ξανά το σερβίς της και να πλησιάσει στο 3-2, όμως τελικά το double break έγινε για τη Σάκκαρη, που κέρδισε τους 12 από τους 14 τελευταίους πόντους του αγώνα και κατέκτησε το 2ο σετ με 6-2.

