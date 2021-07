Κοινωνία

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για καύσωνα διαρκείας

Τι προβλέπεται για τον καιρό των επόμενων ημερών και τον καύσωνα που έρχεται απο την Αφρική.

Οι θερμές αέριες μάζες που κινούνται από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας θα προκαλέσουν αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη (27-7-2021).

Επισημαίνεται πως από την Πέμπτη (29-7-2021) έως και την Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα είναι ιδιαίτερα υψηλή σε όλη την Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Την Τρίτη (27-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία (έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου) και στην κεντρική Μακεδονία (έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου (έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου).

2. Την Τετάρτη (28-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα. Οι υψηλότερες τιμές θα σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου) και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (έως 37 βαθμούς Κελσίου).

3. Την Πέμπτη (29-7-2021) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα. Οι υψηλότερες τιμές προβλέπεται να σημειωθούν:

α. Ηπειρωτική Ελλάδα: Στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία (έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου) και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου (έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου)

β. Νησιωτική Ελλάδα: Στα νησιά του Ιονίου (έως 38 με 40 βαθμούς Κελσίου) και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου).

Από την Παρασκευή (30-7-2021) μέχρι και την Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές της, στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, θα φθάσουν περί τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

