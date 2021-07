Κοινωνία

Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Πρόσκληση για αιτήσεις από το υπουργείο Παιδείας

Ποιους αφορά η πρόσληψη για την κάλυψη οργανικών θέσεων. Μόνιμοι διορισμοί μετά από δώδεκα χρόνια.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για 11.700 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση έπειτα από δώδεκα χρόνια. Προς τούτο, καλούνται από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και

(β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.

Επισημαίνεται ακόμη πως οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)

«Από το Σεπτέμβριο, τα σχολεία μας της γενικής εκπαίδευσης θα έχουν άλλους 11.700 μόνιμους εκπαιδευτικούς, σε συνέχεια των 4.500 μόνιμων διορισμών που έγιναν στα ειδικά σχολεία μας πέρυσι. Πάγιες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, που ως τώρα καλύπτονταν με αναπληρωτές, πλέον θα καλυφθούν από μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα κάνουν πράξη το νέο, αναβαθμισμένο σχολείο» ανέφερε σε δήλωσή της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

