Κουτσούμπας: Μνημείο σκοταδισμού το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι πρέπει να αποσυρθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και εγκάλεσε για υποκρισία την υπουργό Παιδείας.



Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την Παιδεία ανέφερε ότι αντί η κυβέρνηση να ενδιαφέρεται για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια από τον Σεπτέμβριο, την «έπιασε πρεμούρα για το πώς θα υποβαθμίσει και θα εμπορευματοποιήσει παραπέρα την Παιδεία και πώς θα βάλει νέους ταξικούς φραγμούς».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση προωθεί με το νομοσχέδιο «την πραγματική κατάληψη του δημόσιου σχολείου από τον κάθε τυχάρπαστο ιδιώτη, από τον κάθε επιχειρηματία- χορηγό, από τις αμφιλεγόμενες ΜΚΟ».

Προσέθεσε ότι τα παιδιά του λαού αντιμετωπίζονται ως «άψυχοι αριθμοί αντιδραστικών στατιστικών» και υπογράμμισε ότι «τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν θα γίνουν καύσιμη ύλη για τα σχέδιά σας, για τις ορέξεις του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα των οποίων πίνουν νερό όλοι οι κυβερνώντες».

Τόνισε ότι πρέπει να αποσυρθεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και εγκάλεσε για υποκρισία την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως προς την οποία υπέβαλλε το ερώτημα: «Ποιος φταίει για το γεγονός ότι τόσα παιδιά των λαϊκών οικογενειών δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Μήπως το ότι αναγκάζονται να εργαστούν για να βοηθήσουν τις οικογένειες τους; Μήπως το ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα της φοίτησης, της στέγασης, της σίτισης που όλα αυτά τα χαρίζετε στους επιχειρηματίες;»

Αναφερόμενος σε φράση του πρωθυπουργού ότι «δεν μπορούν και δεν πρέπει όλοι να γίνουν επιστήμονες» επισήμανε: «Κατ΄ αρχάς κανένας δεν ισχυρίζεται ότι όλοι και όλες θα γίνουν πανεπιστήμονες. Μόνο που αυτό το λέει για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών εργαζόμενων οικογενειών, που κάνουν ό,τι μπορούν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να ζήσουν καλύτερα».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ βρήκε στρωμένο τον δρόμο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετικά αλλά κυρίως προετοιμασμένο ιδεολογικά» προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ «έκανε το Λύκειο ακόμα πιο ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο».

Απευθυνόμενος τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν πρόκειται να περάσει η προσπάθεια που κάνετε, να πείσετε ότι τα υπαρκτά προβλήματα της εκπαίδευσης θα λυθούν δήθεν με τις “βέλτιστες πρακτικές” του εξωτερικού και της ΕΕ», σημειώνοντας ότι η μεν υπουργός επικαλείται τον ΟΟΣΑ, «που προτείνει συγχωνεύσεις σχολείων και απολύσεις εκπαιδευτικών, για να μας πει ότι τα σχολεία στην Ελλάδα πρέπει να απαλλαγούν από την κρατική στήριξη», ο δε ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το παράδειγμα της Φινλανδίας «των 2.500 σχολείων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια».

«Μιλάτε, για υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, στους διαγωνισμούς του ΟΟΣΑ που θέλει να φέρει και η κυρία Κεραμέως στην Ελλάδα και μετράνε δεξιότητες. Τι προτείνετε ακριβώς; Να μπουν διδακτικά αντικείμενα στο Λύκειο με ενότητες όπως “Υπηρεσίες καφετέριας” -αντί για Γεωγραφία και Ιστορία- όπως κάνουν στη Φινλανδία;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι η κυβέρνηση δεν άκουσε τους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, ούτε και τους γονείς, αποκλείοντας την ΑΣΓΜΕ από την ακρόαση φορέων, ενώ αναφερόμενος στους διορισμούς είπε ότι «καλύπτουν μόνο το 20% των κενών».

Αναφερόμενος στους φοιτητές, είπε, μεταξύ άλλων, «με ποια αριθμητική, είναι ασφαλές το άνοιγμα των γηπέδων, της κρουαζιέρας, και όχι το άνοιγμα των αιθουσών διδασκαλίας των 30 φοιτητών με μάσκες και αποστάσεις;» ενώ έθεσε ερωτήματα για την ποιότητα σπουδών μέσω τηλεκπαίδευσης, για την έλλειψη εστιών, για τις καθυστερήσεις στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, για τα 480 ευρώ καθαρών μηνιαίων αποδοχών των συμβασιούχων καθηγητών στα πανεπιστήμια και για την πρόσληψη ειδικών φρουρών για την πανεπιστημιακή αστυνομία, αντί μόνιμων καθηγητών στα πανεπιστήμια.

Εγκάλεσε την κυβέρνηση για υποτίμηση της νοημοσύνης της νεολαίας με τα 150 ευρώ σε όποιον νέο εμβολιαστεί τονίζοντας ότι «το πλέον επικίνδυνο είναι ότι ο εμβολιασμός καθίσταται αντικείμενο συναλλαγής, αντί να στηριχθεί ο γενικός δωρεάν και δημόσιος εμβολιασμός, με σοβαρή εμβολιαστική εκστρατεία, επιστημονική εξειδικευμένη ενημέρωση, προληπτικό ιατρικό έλεγχο και υγειονομική επιτήρηση των εμβολιασμένων».

Ο Δ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «μνημείο σκοταδισμού» και υπογράμμισε: «Δεν έχει καμία σχέση με το σύγχρονο, το ουσιαστικά αναβαθμισμένο σχολείο. Δεν δίνει απάντηση στην αγωνία του εκπαιδευτικού να κάνει καλύτερο το μάθημά του».

Προσέθεσε ότι το νομοσχέδιο δεν δίνει απάντηση ούτε στις ανάγκες των μαθητών ούτε στο άγχος των γονιών να δουν τα παιδιά τους να προκόβουν. «Σύγχρονο δεν είναι ένα σχολείο που διαχωρίζει τα παιδιά. Δεν υπερασπιζόμαστε το μοναδικό σχολικό σύγγραμμα που λέει ψέματα, που διαστρεβλώνει, που δίνει συνταγές για κοκτέιλ- πάρτι, για να μάθουν δήθεν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα. Εμείς, πρώτοι απ' όλους, θέλουμε πλούτο πηγών και ηλεκτρονικών μέσων, που όμως θα αναπτύσσουν την αγάπη στη γνώση, θα διδάσκουν ότι η αλήθεια είναι αντικειμενική και ότι μπορεί να την κατακτήσει ο άνθρωπος, για να ερμηνεύσει και να αλλάξει τον κόσμο. Το σύγχρονο δεν είναι γενικά το “εναλλακτικό, έτσι όπως πλασάρεται. Το σύγχρονο είναι να γίνει πιο ουσιαστική η σχέση εκπαιδευτικού - μαθητή. Και αυτή η σχέση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τις δήθεν σύγχρονες αντιπαιδαγωγικές θεωρίες σας, που θέλουν τον μαθητή να παλεύει μόνος του με ένα εποπτικό υλικό στο σπίτι και το βάρος να πέφτει στον γονιό να γίνει δάσκαλος και να τον βοηθήσει να τα βγάλει πέρα» υπογράμμισε.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι ο δρόμος της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, «ο δρόμος της εμπορευματοποίησης της Παιδείας» είναι αδιέξοδος και τόνισε: «Εδώ και χρόνια οι γονείς παλεύουν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους, πληρώνοντας, ξανά και ξανά και για όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Και η ψαλίδα δεν κλείνει. Συνεχώς μεγαλώνει. Από που προκύπτει, ότι το να συνεχίσουμε στον δρόμο της κατηγοριοποίησης των σχολείων και των μαθητών θα ανεβάσει το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών μας, των μαθητών μας; Εδώ και χρόνια, σιγά- σιγά, οι κοινωνικοί φραγμοί στη μόρφωση εντείνονται. Από πού προκύπτει, ότι το να συνεχίσουμε στον μονόπλευρο δρόμο του σχολείου των δεξιοτήτων, θα κάνει τους μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη; Εδώ και χρόνια, τα σχολικά βιβλία έχουν γραφτεί με αυτόν ακριβώς τον προσανατολισμό και η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ «δεν θα της κάνει το χατίρι να υλοποιήσει την πρότασή της για να γίνει η εκπαίδευση “πεδίο συγκλίσεων”» και ανέγνωσε στη συνέχεια επιστολή μιας μητέρας στον πρωθυπουργό όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: “πιστεύω ότι αν η κοινωνία προοδεύει, θα έπρεπε να είναι και λιγότερο άδικη. Να δίνει πιο πολλά σε όλους. Λέω, λοιπόν, να πάω με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πολλών. Γιατί είναι και δικές μου ανάγκες”.

«Με αυτά τα λόγια η Ελληνίδα μάνα τελειώνει την επιστολή της. Και με αυτά τα λόγια που συνυπογράφω τελειώνω κι εγώ την ομιλία μου. Σας έδωσα -πιστεύω- να καταλάβατε, γιατί από το ΚΚΕ θα εισπράξετε ένα μεγάλο και ηχηρό “όχι” σήμερα. Και αύριο θα σας βοηθήσουμε να το πετάξουμε όλοι μαζί στον σκουπιδοτενεκέ, εκεί όπου πραγματικά ανήκει» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

