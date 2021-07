Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: Ξεπέρασαν τους 51000 οι θάνατοι

Το τουρκικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 51 ασθενείς με την COVID-19, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στους 51.048 νεκρούς ως αυτό το στάδιο από την 11η Μαρτίου 2020, όταν εκδηλώθηκε στην επικράτεια της Τουρκίας.

Το ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 19.761 κρούσματα του SARS-CoV-2 (επί συνόλου 246.648 τεστ), αυξάνοντας τον αριθμό των καταγεγραμμένων μολύνσεων στις 5.638.178.

Αφότου άρχισε στην Τουρκία εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης, τη 14η Ιανουαρίου – αξιοποιείται κυρίως το εμβόλιο της κινεζικής φαρμακοβιομηχανίας Sinovac Biotech – έχουν λάβει την πρώτη δόση 39,96 εκατομμύρια πολίτες, ενώ 24,48 εκατ. έχουν λάβει τη δεύτερη.

Συνολικά έχουν χορηγηθεί από τις τουρκικές υγειονομικές αρχές πάνω από 68,68 εκατ. δόσεις, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, ενισχυτικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Υγείας, τον Φαχρετίν Κότζα, πάνω από 22 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ακόμη λάβει καμία δόση.

