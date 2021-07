Κοινωνία

Άγιο Όρος: Νεκρός προσκυνητής

Τραγωδία στο Άγιο Όρος. Έχασε τη ζωή του 44χρονος προσκυνητής.

Τραγικό θάνατο βρήκε 44χρονος Ρουμάνος προσκυνητής στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άτυχος άντρας προσπάθησε να βάλει σε λειτουργία τρακτέρ, στην αυλή σκήτης. Στη συνέχεια, πιθανόν από λάθος χειρισμό, το τρακτέρ έπεσε στο γκρεμό και ο 44χρονος έχασε τη ζωή του.

Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Όρους

