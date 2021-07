Life

Πέτρος Φιλιππίδης: πώς σχολιάζουν την προφυλάκισή του οι καλλιτέχνες (βίντεο)

Την απόφαση της δικαιοσύνης να προφυλακιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης σχολιάζουν στον ΑΝΤ1 δημοφιλείς ηθοποιοί μεταξύ αυτών και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του.

Με ανακούφιση κυρίως για τη δικαίωση των θυμάτων υποδέχτηκαν την προφυλακιση Φιλιππίδη οι συνάδελφοι του γνωστού ηθοποιού. Δεν είναι μέρα χαράς αλλα μέρα ορόσημο λένε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 ηθοποιοί που συνεργάστηκαν μαζί του, μια μέρα που κατέρριψε την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας και του απυρόβλητου.

Έχει πολύ δρόμο ακόμα και πάντα το μυαλό μας είναι στους ανθρώπους που έχουν υπάρξει θύματα. Αν η ελληνική κοινωνία αισθανθεί ότι έχει στο πλευρό της την ελληνική διακιοσύνη δέν έχουμε ανάγκη τίποτα και σιγά σιγά θα καθαρίσουν όλα και θα ξεκαθαρίσουν", δήλωσε ο Μάριος Αθανασίου.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ο οποίος συνεργάστηκε μαζί του, "ζητά να αποδοθούν ευθύνες σε όσους ήξεραν για τις κακοποιητικές συμπεριφορές του Πέτρου Φιλιππίδη και άλλων ισχυρών ηθοποιών και όπως λέει, έκαναν τα στραβά μάτια".

"Πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης το θέμα και καλά έκανε και το πήρε. Υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να απόδοθούν σε όσους στηριξαν αυτούς τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Οι δημοσιογράφοι, τους στηρίξατε , τους αγκαλιάσατε, τους δημιουργήσατε την αίσθηση ότι είναι βασιλιάδες. Οι παραγωγοί από την άλλη μεριά που ήξεραν πράγματα που γινόντουσαν κάτω από τη στέγη τους και δεν αντέδρασαν οι περισσότεροι τουλάχιστον", τόνισε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

Η Μαρία Κορινθίου σχολίασε ότι "εδώ και περίπου 20 χρόνια που είμαι στο χώρο, είναι κάτι που βροντοφωνάζω. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι άνθρωποι δεν ακουγόμασταν, όμως ήρθε η στιγμή απ' ότι φαίνεται και καλό είναι να το κρατήσουμε".

Με αναρτήσεις όλο νοήμα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, τοποθετήθηκε στο Ινσταγκραμ. Ο ηθοποιός είναι ο σύντροφος της Λένας Δροσάκη, μιας εκ των ηθοποιών που έφεραν πρωτες στο φως την υπόθεση Φιλιππιδη.

"Είμαι πάρα πολύ περήφανος που ο κλάδος ο δικός μου ,των ηθοποιών, της σκηνής, άνοιξε το στόμα του. Μακάρι και άλλοι χώροι να τον άνοιγαν", σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αρζόγλου.

Για την προφυλακιση Φιλιππιδη τοποθετήθηκε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και η Βάνα Μπάρμπα , η οποία είχε προκαλέσει σάλο αντιδράσεων, με παλαιότερη αναρτηση της στο facebook, η οποία από το σύνολο του κόσμου θεωρήθηκε υποστηρικτική προς τον Πέτρο Φιλιππίδη.

"Όταν μιλάει η διακιοσύνη, όλοι εμείς πρέπει να σιωπούμε. Τωρα που μιλά η δικαιοσύνη πιστεύω ότι είναι ο μόνος θεσμικός φορέας της πατρίδας μας που μπορεί να έχει σωστή άποψη. Από εκεί και πέρα νιώθω μια ανακούφιση γιατί ξέρω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει το σωστό.

Το μόνο σιγουρο είναι πως η έκβαση αυτής και παρόμοιων υποθέσεων, δεν πρέπει να αποτελέσει το τέλος αλλά την άρχη, το έναυσμα για να μην υπάρξουν άλλα θύματα στο μέλλον, σε κανέναν χώρο".

Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Πασχάλης Τσαρούχας ανέφερε ότι δέχεται ευχαριστήρια τηλεφωνήματα από κορίτσια μετά την είδηση της προφυλάκισης του Πέτρου Φιλιππίδη, αλλά όπως είπε, το ευχαριστώ πηγαίνει σε όλες εκείνες που είχαν το σθένος να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για τα τραύματά τους.

«Από χθες το απόγευμα δέχομαι τα τηλεφωνήματα των κοριτσιών, όλων των κοριτσιών, που κλαίγοντας ευχαριστούν και λεν ότι μας χρωστάν. Τίποτα δε χρωστάτε.

Τίποτα δεν ήταν αυτό που ζήσαμε εμείς τους τελευταίους μήνες μπροστά στον δικό σας εφιάλτη, τη δική σας υπέρβαση. Εμείς όλοι σας ευχαριστούμε. Για το κουράγιο, την εμπιστοσύνη, τα δάκρυα χαράς.

Σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε. Μέχρι το τέλος»

